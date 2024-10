Dzięki wprowadzonym zmianom wartość przekazanej pomocy nie wpłynie na wskaźnik rentowności firmy. Co ważne, nowe przepisy obowiązują nie tylko w 2024 r., lecz także przez cały kolejny rok kalendarzowy.

Zmiany te mają duże znaczenie dla przedsiębiorstw, które wspierają poszkodowanych w wyniku powodzi darowiznami rzeczowymi lub pieniężnymi, a jednocześnie podlegają minimalnemu podatkowi dochodowemu. Nowe regulacje wprowadza ustawa z 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 5 października 2024 r. Dodaje ona art. 30a w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, który stanowi, że:

„1. Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, o których mowa w art. 24ca ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uwzględnia się kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z tytułu darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju przekazanych na usuwanie skutków powodzi.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź”.

W praktyce oznacza to, że koszty wytworzenia lub cenę nabycia rzeczy podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z tytułu darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju przekazanych na usuwanie skutków powodzi wyłącza się z obliczania wskaźnika rentowności (straty oraz dochodów w relacji do przychodów), który jest z kolei podstawą do naliczania minimalnego podatku dochodowego.

Przedsiębiorstwa, które przekazały lub przekazują pomoc powodzianom, nie muszą się więc martwić, że koszty darowizn obniżą ich wskaźnik rentowności. To szczególnie istotne w kontekście firm, które działają na niskich marżach lub doświadczają trudności finansowych, ale chcą mimo to pomagać poszkodowanym.

Kogo to dotyczy?

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy spółek będących podatnikami CIT (m.in. spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna oraz niektóre spółki jawne), które są polskimi rezydentami podatkowymi, a także podatkowych grup kapitałowych.

Zgodnie z art. 24ca ust. 1 ustawy o CIT minimalny podatek dochodowy ma zastosowanie wobec spółek oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:

poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach z tego źródła w wysokości nie większej niż 2 proc.

W takich przypadkach spółki lub podatkowe grupy kapitałowe zobowiązane są do zapłaty minimalnego podatku dochodowego w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania określonej zgodnie z przepisami ustawy o CIT.

Znaczenie zmian w praktyce

Nowe przepisy mają zastosowanie nie tylko w bieżącym roku podatkowym rozpoczynającym się w 2024 r., lecz także przez cały kolejny rok kalendarzowy. Taki długi okres obowiązywania daje przedsiębiorstwom stabilność i pewność w planowaniu działań pomocowych, ponieważ darowizny przekazane zarówno w roku kalendarzowym 2024, jak i 2025 będą objęte tymi warunkami.

Informacja o wyłączeniu darowizn na usuwanie skutków powodzi z kalkulacji minimalnego podatku dochodowego jest szczególnie istotna dla podatników, którzy mogą być blisko spełnienia przesłanek do zapłaty tego podatku za 2024 r. Wydatki te nie będą obniżały wskaźnika rentowności, dzięki czemu nie zwiększy się ryzyko konieczności zapłaty minimalnego podatku dochodowego.

Rozszerzenie okresu obowiązywania art. 30a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz wyłączenie darowizn z kalkulacji minimalnego podatku dochodowego dają przedsiębiorstwom przestrzeń do większej elastyczności przy planowaniu wsparcia osób poszkodowanych przez powódź. ©℗