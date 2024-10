Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany do projektu nowelizacji przepisów o podatku od nieruchomości. Trzecia już wersja projektu została właśnie skierowana do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Zdaniem ekspertów nie ma w niej rewolucyjnych zmian w porównaniu z poprzednimi wersjami. Została doprecyzowana m.in. definicja budowli. Zmiany są w definicji urządzeń budowlanych (które będą opodatkowane jako budowle). Wcześniejsza wersja projektu zakładała, że będą nimi m.in. urządzenia techniczne „związane z budynkiem lub budowlą (…), bezpośrednio zapewniające możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem”. Teraz przepis wskazuje, że muszą one być „niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem”.

– Ta na pozór drobna zmiana może ograniczać opodatkowanie urządzeń budowlanych – zwraca uwagę Rafał Kran, doradca podatkowy, partner w MDDP. Dzięki temu – jak mówi ekspert – nie powinny być opodatkowane transformatory umieszczone np. w centrach handlowych lub biurowcach.

– Wskutek modyfikacji przepisu urządzenia, które można bez problemu zamontować i wymontować, nie powinny być uznawane za urządzenia budowlane – zauważa ekspert.

Z art. 1a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych została usunięta część przepisu dotycząca wolnostojących instalacji przemysłowych. – W zamian jednak pojawiły się one w załączniku do ustawy zawierającym katalog obiektów, które będą traktowane jak budowle. Zostały one ukryte w pozycji 25 – wyjaśnia Rafał Kran.

Doprecyzowano też inne punkty tego załącznika. Rozszerzono np. katalog elementów wchodzących w skład oczyszczalni ścieków.

Zmiany dotyczą także lotnisk. Dotychczasowe wersje projektu zakładały ograniczenie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla lotnisk i przywrócenie stanu sprzed 2022 r. W trzeciej wersji projektu resort finansów zrezygnował z tej zmiany, zatem preferencją będą nadal objęte grunty na całym obszarze części lotniczej. ©℗