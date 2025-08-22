Szykują się podwyżki stawek podatków. Od 1 stycznia 2026 r. wzrosną stawki opłaty cukrowej i akcyzy na napoje alkoholowe – poinformowało Ministerstwo Finansów. Wyższa ma być też stawka CIT pobieranego od banków, instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów). W przyszłym roku wyniesie 30 proc.

Pewną rekompensatą ma być niższy podatek bankowy – zgodnie z założeniami projektu Ministerstwa Finansów jego stawka ma zostać w 2027 r. zmniejszona o 10 proc.

Banki poniosą wydatki na obronność i zdrowie

Wiceminister finansów Jarosław Neneman przekazał PAP, że resort planuje podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków, by – jak wskazał – „sfinansować rosnące wydatki obronne”.

- Stawka wzrośnie z 19 proc. do 30 proc. w 2026 r., w 2027 r. będzie to 26 proc., a w kolejnych latach będzie to 23 proc. – poinformował wiceminister Neneman.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów podwyższenie stawki CIT dla banków ma zwiększyć wpływy z podatku CIT o ok. 6,5 mld zł w 2026 r., a w ciągu 10 lat ma przynieść budżetowi państwa ponad 20 mld zł.

- Łącznie w okresie 10 lat proponowane rozwiązania mają przynieść budżetowi ponad 20 mld zł, co będzie stanowiło istotny udział sektora bankowego w finansowaniu wydatków budżetu państwa, w szczególności zwiększonych potrzeb w odniesieniu do wydatków na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia – przekazał resort finansów w komunikacie na swojej stronie.

Wiceminister Neneman podkreślił w rozmowie z PAP, że obniżona ma zostać stawka podatku bankowego. Obecnie wynosi 0,0366 proc. podstawy opodatkowania miesięcznie.

- Stawka dla sektora bankowego zostanie obniżona o 10 proc. w 2027 r. oraz o 20 proc. – ale względem obecnego stanu – w 2028 r. i tak pozostanie. Potem ewentualnie można pomyśleć o pracach nad modyfikacją podatku bankowego – podał wiceminister Neneman.

Akcyza na napoje alkoholowe w górę

Ministerstwo Finansów zapowiedziało również podwyższenie stawki akcyzy na napoje alkoholowe. Od 1 stycznia 2026 r. wzrośnie o 15 proc., w kolejnym roku – o 10 proc.

Resort tłumaczy tę decyzję dbałością o zdrowie Polaków. W komunikacie ministerstwa wskazano, że wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia za miesięczną wypłatę można kupić coraz większą liczbę napojów alkoholowych. Dodano, że „Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) ocenia łączne koszty społeczno-ekonomiczne wynikające ze spożywania alkoholu w Polsce na 93,3 mld zł, przy czym różnica między przychodami budżetowymi z tytułu podatku akcyzowego od napojów alkoholowych a kosztami społeczno-ekonomicznymi wynosi ok. 80 mld zł. Koszty te dotyczą obciążeń kilku systemów: zdrowotnego, egzekwowania prawa, w tym wymiaru sprawiedliwości, ubezpieczeń społecznych czy pomocy społecznej”.

Opłata cukrowa będzie wyższa

Ministerstwo Finansów pracuje również nad podwyższeniem stawki opłaty cukrowej. W ocenie resortu obecna wysokość tej opłaty znacząco odbiega od aktualnych cen napojów, co za tym idzie – jest niewystarczająca, aby realnie oddziaływać na zachowania konsumenckie.

Ministerstwo zaznaczyło, że decyzja o podwyższeniu opłaty, a w konsekwencji ograniczenie ekonomicznej dostępności napojów słodzonych, wynika z narastającego problemu otyłości oraz rosnących wydatków na ochronę zdrowia w tym zakresie.

Propozycja ministerstwa przewiduje podwyższenie opłaty (w przeliczeniu na 1 litr napoju):