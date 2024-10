Podatnik, który przeznaczy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości należącej do jego majątku odrębnego na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości wspólnej uzyskanej na skutek rozwodu może skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Z ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać podatnicy, którzy przeznaczą środki uzyskane ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Jednym z takich celów może być spłata udziału byłego małżonka w nieruchomości uzyskanej w wyniku rozwodu.

Dla kogo ulga mieszkaniowa

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, zwolniony z PIT jest dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości (tzw. ulga mieszkaniowa). Warunkiem skorzystania z ulgi jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło jej zbycie.

Jaki wydatki można uznać za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a updof). Wątpliwości podatników budziła możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej w przypadku przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości otrzymanej w wyniku rozwodu. Organy podatkowe przez długi czas odmawiały podatnikom prawa do ulgi w takiej sytuacji. W 2023 r. Szef Kas uznał jednak, że spłata udziału byłego małżonka stanowi realizację własnego celu mieszkaniowego i tym samym uprawnia do ulgi mieszkaniowej. W interpretacji zmieniającej z 14 września 2023 r., sygn. DOP3.8222.130.2023.EILK stwierdził, że:

MF (…) jest Pan uprawniony do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT w związku z wydatkowaniem przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego (dokonanego przez upływem pięciu lat od licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie), na spłatę udziału należącego do Pana byłej żony w domu mieszkalnym, do którego nabył Pan prawo własności w wyniku podziału majątku wspólnego i w którym zamierza Pan realizować własne cele mieszkaniowe.