Jeżeli fundatorami fundacji rodzinnej są małżonkowie, to uznaje się, że dla celów PIT każde z nich wniosło do niej 100 proc. mienia. Nie ma przy tym znaczenia, czy przekazali je na pokrycie funduszu założycielskiego, czy później w drodze darowizny lub spadku. Bez znaczenia jest również to, czy małżonków łączy wspólność majątkowa, czy mają odrębne majątki. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wniosek z jego interpretacji jest taki, że jeżeli małżonkowie są równolegle beneficjentami, a fundacja rodzinna wypłaca im świadczenia, to od tych kwot w ogóle nie płacą PIT.

Wątpliwości co do tego powstały na tle art. 21 ust. 49 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 157, stosuje się tylko do części przychodów fundatora – odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326 ze zm.).

Tylko połowa?

Do niedawna jeszcze fiskus uważał, że jeżeli małżonkowie wnieśli do fundacji rodzinnej po 50 proc. wkładu, to w świetle tego przepisu tylko połowa wypłacanego im świadczenia będzie bez podatku, a od drugiej połowy będzie PIT. Tak dyrektor KIS stwierdził m.in. 30 kwietnia 2024 r. (sygn. 0112-KDIL2-1. 4011.113.2024.2.JK i 0112 KDIL2-1.4011.114.2024. 2.JK). Pisaliśmy o tym m.in. w artykule „Fundacja rodzinna nie taka opłacalna, jak się wydawało” (DGP nr 111/2024).

Jednak całość

Potem jednak dyrektor KIS zmienił wykładnię. Stało się to na skutek skargi podatników złożonej do wojewódzkiego sądu administracyjnego. O nowej, korzystnej już dla podatników interpretacji z 25 czerwca 2024 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.113.2024.3.JK) poinformowaliśmy w artykule „Fundatorzy fundacji rodzinnej nie płacą podatku od wypłacanych im świadczeń” (DGP nr 129/2024).

Jej potwierdzeniem jest najnowsza interpretacja – z 23 lipca br. Wystąpiło o nią małżeństwo, które ma rozdzielność majątkową. Zamierzają oni założyć fundację rodzinną, a na pokrycie funduszu założycielskiego wnieść m.in. pieniądze i nieruchomości. W przyszłości chcą też przekazywać fundacji inne mienie – w darowiźnie bądź spadku.

Małżonkowie chcieli się upewnić, że świadczenia, które będą otrzymywać z fundacji, będą w całości zwolnione z PIT. Dyrektor KIS to potwierdził. Przyznał, że w takiej sytuacji proporcja, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej, będzie wynosić w stosunku do każdego z małżonków 100 proc. Dodał, że jeżeli fundatorami są osoby z zerowej grupy podatkowej (małżonek, wstępny, zstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha), to dla potrzeb zastosowania zwolnienia z PIT można sumować proporcję wartości przekazanego mienia.

Nie tylko mąż i żona

Dotyczy to zatem nie tylko małżonków. Jeżeli np. proporcja mienia przekazanego do fundacji rodzinnej przez babcię, dziadka (wstępni) i dwie wnuczki (zstępni) wynosi dla wszystkich tych osób po 25 proc., to łącznie jest to 100 proc. i w związku z tym wypłata każdemu z nich świadczenia będzie w całości bez PIT.

Jeśli natomiast fundatorami są wujek i bratanica (wkład każdego z nich to 50 proc.), to w tym wypadku proporcji się nie sumuje, bo są to osoby spoza zerowej grupy podatkowej. Dla nich zwolnienie z PIT będzie dotyczyło tylko połowy kwoty wypłaconej z fundacji.©℗