Pracodawca nie musi pobierać zaliczek na PIT, gdy udostępnia pracownikom służbowe telefony komórkowe oraz routery, i to nawet gdy zgadza się na używanie ich również w celach prywatnych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dwóch interpretacjach.

Wystąpiła o nie firma, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udostępnia swoim pracownikom telefony komórkowe oraz routery przenośne (jedne i drugie z aktywnymi kartami SIM). Mają one służyć wykonywaniu obowiązków służbowych.

Telefony dostają wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko i charakter pracy. Natomiast routery trafiają do pracowników, którzy wykonują pracę zdalną, w tym w modelu hybrydowym.

We wnioskach o interpretację spółka poinformowała, że zasady przekazywania pracownikom telefonów i routerów oraz korzystania z nich są określone w wewnętrznych procedurach firmy.

Zaznaczyła jednak, że zgadza się również na korzystanie przez pracowników z tych urządzeń również w celach prywatnych. Chciała się upewnić, że mimo tego zastrzeżenia pracownicy nie uzyskują przychodu podatkowego i w związku tym ona sama jako płatnik nie musi obliczać ani pobierać zaliczek na PIT z tego tytułu.

Dyrektor KIS to potwierdził. O jego stanowisku zadecydowało to, że spółka nie jest w stanie ustalić faktycznej wartości poszczególnych połączeń, wiadomości i transferu danych, które mieszczą się w ramach stałego abonamentu. Nawet jeżeli są wśród nich połączenia, wiadomości i transfery prywatne, to spółka nie może określić ich wartości stanowiącej podstawę opodatkowania. A przychód, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), nie może zostać przypisany podatnikowi tylko hipotetycznie. ©℗