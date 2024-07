Projektowanie interfejsów, grafiki i animacji nie jest objęte 8,5-proc. ryczałtem ewidencjonowanym, nawet jeśli ma tylko pośredni związek z oprogramowaniem – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Chodziło o kobietę, która zajmuje się w szczególności projektowaniem:

interfejsów (głównie stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz systemów oprogramowania),

(głównie stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz systemów oprogramowania), grafiki (elementów wizualnych, np. ikon),

(elementów wizualnych, np. ikon), animacji (ruchome elementy w interfejsie),

(ruchome elementy w interfejsie), produktów integrujących interfejsy, grafikę i animacje.

Tworzy ona także rozwiązania dotyczące user experience, czyli projektuje ścieżki obsługi produktów i usług użytkowników, dba o przejrzystość i użyteczność interfejsów, analizuje zachowania użytkowników, proponuje usprawnienia.

Jako formę opodatkowania kobieta wybrała ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że jej usługi są kwalifikowane do grupowania PKWiU 62.01.12 – Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Uważała, że od przychodów z tego tytułu może płacić 8,5-proc. ryczałt. Argumentowała, że jej usługi nie są związane z wytwarzaniem oprogramowania, a z tworzeniem jego części składowych w postaci interfejsu i grafik.

Inaczej ocenił to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 24 stycznia 2024 r. (sygn. 0115-KDST2-1.4011. 486.2023.3.JP) stwierdził, że świadczone przez podatniczkę usługi są związane z oprogramowaniem, a przez to są objęte 12-proc. stawką ryczałtu. Wyjaśnił, że ustawodawca nie zawęził stosowania tej stawki do czynności wytwarzania oprogramowania, użył sformułowania „związany z”, a to oznacza: „dotyczący czegoś, mający związek z czymś lub kimś”.

Dyrektor KIS wywnioskował z tego, że świadczone przez kobietę usługi są wykorzystywane do tworzenia oprogramowania, tj. systemów informatycznych w postaci aplikacji mobilnych, interfejsów użytkownika, stron internetowych.

Tego samego zdania był WSA w Gdańsku. Sędzia Alicja Stępień zwróciła uwagę na to, że ten sam stan faktyczny został przedstawiony organowi statystycznemu, który nie miał wątpliwości, że wykonywane przez kobietę czynności mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12. Są zatem związane z oprogramowaniem. Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym

orzecznictwo