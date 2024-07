Project manager może płacić ryczałt ewidencjonowany według stawki 8,5 proc., jeżeli faktycznie świadczy usługi zarządzania projektami, a nie usługi doradcze – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to przedsiębiorca, który – jak sam poinformował – świadczy w ramach działalności gospodarczej usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 70.22.20.0. – Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych.

Wyjaśnił, że do jego zadań należy m.in. planowanie projektów, budżetowanie, obsługa zmian w projekcie, prowadzenie nadzoru w branży IT. Zaznaczył, że nie wykonuje usług z zakresu PKWiU 70.22.1 i 70.22.3, które są związane z doradztwem i do których ma zastosowanie 15-proc. stawka ryczałtu.

Przedsiębiorca chciał się upewnić, że spełnia warunki, by płacić 8,5-proc. ryczałt. Jego obawy dotyczyły 15-proc. stawki ryczałtu, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 776 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem 15-proc. ryczałtem są objęte przychody ze świadczenia usług firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Dyrektor KIS potwierdził, że w przedstawionej przez podatnika sytuacji ma zastosowanie inny przepis – art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy. Przewiduje on 8,5-proc. ryczałt dla przychodów ze świadczenia szeroko rozumianych usług, jeżeli nie ma do nich zastosowania inna stawka przewidziana w art. 12 ust. 1 tej ustawy (tak jak jest to w przypadku usług doradztwa lub tzw. head office).

Podobnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w interpretacjach z: 16 maja 2024 r. (sygn. 0115-KDST2-1.4011.139.2024.2.NC), 6 maja 2024 r. (0115-KDST2-2.4011.135.2024.2.AJZ), 30 kwietnia 2024 r. (0115-KDIT3.4011.206.2024.2.MJ). Wszystkie one dotyczyły usług project managera świadczonych dla firm z branży informatycznej, a polegających na zarządzaniu projektami informatycznymi, w tym: planowaniu prac zespołu projektu, ustalaniu harmonogramu i zakresu projektu, jego budżetowaniu, koordynacji prac analityków, deweloperów, testerów, administratorów, komunikacji z klientami, partnerami i dostawcami, prowadzeniu nadzoru nad dokumentacją projektową, kierowaniu bieżącymi sprawami związanymi z realizacją projektu. ©℗