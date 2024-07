Brak terminowej rejestracji na platformie PUESC w zakresie podatku akcyzowego nie będzie traktowany jak wykroczenie skarbowe, a więc czyn mniejszej wagi. Nadal będzie to przestępstwo skarbowe – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na petycję jednego z przedsiębiorców.

Przedsiębiorca ten handluje ekogroszkiem. Wyjaśnił, że w terminie zarejestrował się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, jednak przy pierwszym rozliczeniu kwartalnym zorientował się, że popełnił błąd przy rejestracji. Poprawił go z opóźnieniem. Budżet państwa nie doznał z tego powodu żadnego uszczerbku, a mimo to opóźnienie zostało zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe – poskarżył się przedsiębiorca.

Ministerstwo Finansów odpowiedziało jednak, że nie przewiduje nowelizacji art. 56b kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 628 ze zm.), który przewiduje wysokie kary dla podmiotów niewywiązujących się z obowiązków rejestracyjnych i informacyjnych określonych w ustawie o podatku akcyzowym.

Jakie kary

W tym przepisie zostały odrębnie określone sankcje dla:

pośredniczących podmiotów tytoniowych (grzywna do 720 stawek dziennych) oraz

pozostałych podmiotów zobowiązanych do wykonania obowiązków rejestracyjnych i informacyjnych (grzywna do 120 stawek dziennych).

Resort wyjaśnił, że ten czyn jest przestępstwem skarbowym, a nie wykroczeniem skarbowym z uwagi na skalę stwierdzonych nieprawidłowości oraz skutki, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa. W przeciwnym razie trudno byłoby egzekwować obowiązki rejestracyjne i informacyjne dotyczące powiadamiania o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności, zmianach w jej zakresie oraz o jej zaprzestaniu.

Czynny żal lub DPO

Ministerstwo przypomniało natomiast, że podatnik (sprawca) może uniknąć odpowiedzialności karnej, jeżeli wyrazi czynny żal na podstawie art. 16 k.k.s., czyli zawiadomi o popełnieniu czynu zabronionego, zanim organ ścigania się o tym sam dowie.

Jeżeli natomiast właściwy organ wszczął już postępowanie przygotowawcze, to podatnik (sprawca) może skorzystać z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, pod warunkiem że spełni wszystkie przesłanki wskazane w art. 17 k.k.s. Musi więc uiścić kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony oraz co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania. W takim przypadku najniższa możliwa kara grzywny wynosi jedną trzecią kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli do końca czerwca br. było to 1414 zł, natomiast od 1 lipca br. jest to 1433 zł.

Skorzystanie z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności oznacza brak wpisu do Krajowego Rejestru Karnego – podkreśliło ministerstwo. ©℗

Jak się zarejestrować Zgodnie z zasadami rejestracji na PUESC, aby skutecznie zarejestrować firmę i działać w jej imieniu, należy: • założyć konto na PUESC – założenie konta jest równoznaczne z rejestracją osoby fizycznej, • zarejestrować firmę na PUESC, • zarejestrować powiązanie między osobą fizyczną, która jest upoważniona do działania w imieniu przedsiębiorcy, a firmą. Dopiero wykonanie tych czynności pozwala na skuteczne działanie na platformie PUESC w imieniu firmy – przypomniało MF w odpowiedzi na petycję.