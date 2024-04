Zbliża się graniczny termin rozliczeń podatkowych PIT. Czas by to uczynić mija 30 kwietnia. Jeśli uzyskujesz dochody poza Polską, powinieneś uwzględnić to w rocznym rozliczeniu podatkowym. Jakie dokumenty niezbędne? Co to jest rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa

Jeżeli nie jesteś rezydentem podatkowym w Polsce, to rozliczasz się z urzędem skarbowym tylko z dochodów osiąganych w Polsce. Podlegasz wtedy tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jeśli jednak jesteś polskim rezydentem podatkowym, to w Polsce musisz rozliczyć wszelkie dochody, niezależnie od kraju, w jakim je uzyskałeś. Wtedy podlegasz tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.



Polski rezydent podatkowy to osoba, która:



– posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)

– osoba, która przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym



Z kolei jeżeli zostałeś uznany za rezydenta podatkowego przez dwa kraje i państwo, w którym osiągasz dochody, zawarło z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, to twoje miejsce zamieszkania określa się zgodnie z zasadami przewidzianymi w tej umowie.



Lista krajów, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania



Są jednak sytuacje, gdy wynagrodzenie za pracę, którą wykonujesz w innym państwie, może być opodatkowane tylko w Polsce. Aby tak było, muszą być równocześnie spełnione trzy warunki:



– przebywasz w drugim państwie nie dłużej niż przez określony czas (najczęściej jest to 183 dni w roku kalendarzowym lub w ciągu kolejnych 12 miesięcy, liczone od dnia przybycia do tego państwa),

– wynagrodzenie jest ponoszone przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca lub siedziby w drugim państwie

– wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie

Jakie dokumenty niezbędne?

Należy złożyć PIT-36 wraz załącznikiem PIT/ZG. Jeżeli uzyskałeś za granicą Polski dochody:



– które są w Polsce zwolnione od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale uzyskałeś również inne dochody podlegające w Polsce opodatkowaniu według skali podatkowej albo chcesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem



– które nie są w Polsce zwolnione od opodatkowania



Co ważne, załącznik składasz odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu.