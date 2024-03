Trwają już rozmowy w sprawie odpisu podatkowego dla właścicieli przydomowych magazynów energii. Potwierdziła to w sejmie minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska. Są szanse na wprowadzenie nowych przepisów już od 2025 r.

– Chciałabym, by w przyszłym roku wdrożyć do polskiego systemu podatkowego odpis podatkowy na przydomowe magazyny energii. To, myślę, byłoby bardzo dużą zachętą. Rozmawiamy na ten temat, by taki program dodatkowy zachęty i wsparcia dla obywateli zrobić – powiedziała Paulina Hennig-Kloska.



Minister klimatu i środowiska podkreśliła też, że w Polsce potrzebujemy coraz więcej przydomowych magazynów energii. Pozwolą one odciążyć sieci dystrybucyjne i ograniczyć koszty związane z ich modernizacją.



Warto zaznaczyć, że w ramach aktualnych przepisów możliwa jest ulga termomodernizacyjna. W rocznym rozliczeniu podatkowym można odliczyć od dochodu wydatki związane z wymianą źródła ciepła lub docieplenia domu. Kwota odliczenia nie może być większa niż 53 tys. zł.

Ulgi podatkowe. Jakie są?

Ulgi podatkowe przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Polsce umożliwiają obniżenie podstawy opodatkowania lub kwoty należnego podatku. Oto niektóre z najpopularniejszych ulg:



1. Ulga na dzieci– ulga przysługująca na dzieci, które pozwala na odliczenie od podatku określonych kwot w zależności od liczby dzieci.



2. Ulga internetowa– umożliwia odliczenie wydatków związanych z użytkowaniem Internetu w celach prywatnych.



3. Ulga rehabilitacyjna– przeznaczona dla osób niepełnosprawnych oraz podatników, na utrzymaniu których są osoby niepełnosprawne. Można odliczyć wydatki związane z rehabilitacją, leczeniem, zakupem specjalistycznych urządzeń itp.



4. Ulga termomodernizacyjna– pozwala na odliczenie wydatków poniesionych na termomodernizację budynków mieszkalnych.



5. Ulga dla krwiodawców (tzw. ulga krwiodawcy) – umożliwia odliczenie określonej kwoty przez osoby, które bezpłatnie oddają krew.



6. Ulga na działalność badawczo-rozwojową– dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy ponieśli wydatki na działalność B+R.



7. Ulga na nowe technologie– dotyczy odliczenia kosztów nabycia nowych technologii w formie praw własności intelektualnej.



8. Ulga mieszkaniowa– umożliwia odliczenie wydatków związanych z nabyciem nowego mieszkania lub budową domu.



9. Ulga na IKZE– Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, pozwala na odliczenie wpłaconych składek od podstawy opodatkowania.



10. Ulga na darowizny– umożliwia odliczenie od podatku darowizn na cele charytatywne, kulturalne, oświatowe, naukowe itp.

