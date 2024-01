Spółki opodatkowane estońskim CIT mogą amortyzować budynki i lokale mieszkalne – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Podobnie stwierdził wcześniej w interpretacjach z 12 kwietnia 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.123.2023. 1.ZK) i z 15 czerwca 2023 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.157. 2023.1.KK). Przypomnijmy, że od 2022 r. obowiązuje zakaz amortyzacji: budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz praw do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (art. 22c pkt. 2 ustawy o PIT i art. 16c pkt. 2a ustawy o CIT). Kto wybudował je lub nabył przed 1 stycznia 2022 r., mógł kontynuować podatkową amortyzację jedynie przez rok, tj. nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. Takie zasady wprowadziła nowelizacja zwana Polskim Ładem, w tym jej art. 71 par. 2 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.).

Spółka, której dotyczy najnowsza interpretacja, była przekonana, że zakaz amortyzacji jej nie dotyczy, bo – jak wskazała – z art. 28h ustawy o CIT wynika, że podatnik opodatkowany estońskim CIT nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 19, art. 24b, art. 24ca i art. 24d tej ustawy.

Skoro więc wybrała ona estoński ryczałt, to nie stosuje przepisów dotyczących podatkowej amortyzacji (w tym art. 16c ustawy o CIT), tylko prawo bilansowe, a ono nie zabrania amortyzacji lokali mieszkalnych.

Podkreśliła, że dochód do opodatkowania estońskim CIT jest wyznaczany przez wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, natomiast amortyzacja nieruchomości mieszkalnych jest wydatkiem związanym z taką działalnością.

Dyrektor KIS zgodził się z nią, że spółki opodatkowane estońskim ryczałtem ustalają podstawę opodatkowania zgodnie z prawem bilansowym. Nie dotyczy ich więc zakaz amortyzacji podatkowej nieruchomości mieszkalnych, bo stosują zasady amortyzacji środków trwałych określone w ustawie o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.). ©℗