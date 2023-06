Wypłacone przez bank odsetki za korzystanie przez niego z kaucji są dla osoby, która ją wpłaciła, przychodem z innych źródeł – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytało o to małżeństwo, które zawarło z bankiem umowę o ustanowienie kaucji. Było to zabezpieczenie wierzytelności z tytułu odrębnej umowy – kredytu hipotecznego, na podstawie art. 102 prawa bankowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.). Kaucja była przechowywana na rachunku bankowym, którego właścicielem był bank i któremu przysługiwało prawo do korzystania z tych środków w czasie trwania zabezpieczenia. W 2022 r. kredyt hipoteczny został spłacony, a bank zwrócił kaucję wraz z odsetkami.

Małżeństwo chciało się upewnić, że bank powinien był odprowadzić od odsetek zryczałtowany PIT w wysokości 19 proc.

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Podkreślił, że ustanowienie kaucji nie jest żadną formą oszczędzania, przechowywania ani inwestowania. Przez cały czas trwania zabezpieczenia kaucja jest bowiem własnością banku, a następnie, po spłacie zadłużenia przez kredytobiorców, bank musi ją zwrócić wraz należnymi odsetkami.

Dlatego – jak wyjaśnił dyrektor KIS – odsetki wypłacone przez bank z tytułu korzystania przez niego z kaucji nie są przychodem z praw majątkowych (w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT), od którego bank pobierałby zryczałtowany 19-proc. podatek dochodowy.

Jest to przychód z tzw. innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Bank musiał więc tylko sporządzić i przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informację PIT-11. Natomiast podatnik musi sam wykazać otrzymane odsetki w zeznaniu rocznym, łącznie z innymi przychodami opodatkowanymi według skali podatkowej – wyjaśnił organ. ©℗