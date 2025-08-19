Od 1 stycznia 2026 r. podatnicy będą mogli odliczyć koszty uzyskania przychodu, gdy posiadane przez nich papiery wartościowe zostaną umorzone na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Przewiduje to projekt nowelizacji ustawy o PIT, opublikowany wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jest to kolejna już propozycja, która ma realizować postulaty przedsiębiorców zgłaszane w ramach inicjatywy SprawdzaMY. Celem jest deregulacja przepisów podatkowych.
Obecnie ustawa o PIT dyskryminuje posiadaczy akcji i innych papierów wartościowych, które zostaną przymusowo umorzone na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z 10 czerwca 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 643). Nawet jeśli dojdzie do częściowego umorzenia papierów wartościowych, w wyniku czego ich posiadacz straci, to strata nie jest odliczana od innych przychodów z kapitałów pieniężnych. Słowem, posiadacze przymusowo umorzonych papierów wartościowych nie tylko tracą w całości swój majątek, ale też nie mogą odliczyć wydatków na objęcie lub nabycie papierów wartościowych, gdy te zostały umorzone.
To właśnie ma się zmienić od 2026 r.
Ministerstwo Finansów zaproponowało dodanie do ustawy o PIT nowego artykułu 22 ust. 1v, który ma brzmieć: „w przypadku umorzenia akcji lub innych papierów wartościowych na podstawie decyzji wydanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, przyjmuje się, że wystąpiło ich odpłatne zbycie”.
Wydatki na objęcie lub nabycie przymusowo umorzonych papierów wartościowych „w części niezaliczonej wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów” mają być uważane za koszty podatkowe w roku, w którym akcje lub inne papiery wartościowe zostaną umorzone, nawet gdyby podatnik nie uzyskał w tym roku innych przychodów z kapitałów pieniężnych, opodatkowanych zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT.
Zmiana ma dotyczyć tylko wydatków poniesionych po 31 grudnia 2025 r.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT (nr UDER77) – w konsultacjach publicznych
