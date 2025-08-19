Podobnego zdania był już wcześniej, a jego wykładnię potwierdził WSA w Lublinie w prawomocnym wyroku z 25 października 2023 r. (sygn. akt I SA/Lu 385/23).

Inaczej dyrektor KIS stwierdził jednak w interpretacji z 4 grudnia 2019 r. (0111-KDIB2-1.4010.461.2019.1.AP). Wtedy uznał, że jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika, iż karetki są pojazdami specjalnymi, a nie samochodami osobowymi, to nie dotyczy ich limit 150 tys. zł. Taka wykładnia wydaje się już jednak nieaktualna.

Limit odliczenia kosztów leasingu karetek w PIT. Co warto wiedzieć?

Wniosek o najnowszą interpretację złożył przedsiębiorca z branży medycznej, który zajmuje się m.in. transportem pacjentów do szpitala i zabezpieczaniem imprez masowych. Chcąc świadczyć swoje usługi, wziął w leasing sześć karetek pogotowia. W dowodzie rejestracyjnym mają one adnotację „samochód specjalny” z przeznaczeniem sanitarnym.

Przedsiębiorca uważał, że nie dotyczy go w związku z tym ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT. Przepis ten nie pozwala pomniejszyć przychodu o opłaty wynikające z umowy leasingu „w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy”.

Przypomnijmy, że taki sam limit dotyczy amortyzacji auta, czyli odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu (dla samochodów elektrycznych jest on wyższy i wynosi 225 tys. zł).

Definicja samochodu osobowego w ustawie o PIT, a karetki pogotowia

Przedsiębiorca przekonywał, że karetki, które wziął w leasing, nie spełniają definicji samochodu osobowego, o której mowa w art. 5a pkt 19a ustawy o PIT. Co prawda w świetle art. 5a pkt 19a lit. c wynika, że samochodem osobowym mogą być nawet pojazdy specjalne, ale z wyjątkiem tych, które spełniają warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

- agregat elektryczny/spawalniczy,

- do prac wiertniczych,

- koparka, koparko-spycharka,

- ładowarka,

- podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

- żuraw samochodowy.

Spełnienie tych warunków określa się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym (art. 5d pkt 2 ustawy o PIT)

Przedsiębiorca uważał więc, że karetki wykorzystywane jako pojazd specjalny z odpowiednią adnotacją w dowodzie rejestracyjnym nie mieszczą się w definicji samochodu osobowego i w związku z tym nie dotyczy ich limit 150 tys. zł.

Na poparcie swojego stanowiska przywołał wspomnianą interpretację dyrektora KIS z 4 grudnia 2019 r.

Czy karetka jest pojazdem specjalnym. Interpretacja KIS

Dyrektor KIS uznał inaczej. Stwierdził, że karetek nie dotyczy żaden wyjątek z wymienionych w art. 5a pkt 19a lit. c ustawy o PIT. Jest to pojazd specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, który jak najbardziej jest samochodem osobowym – wyjaśnił dyrektor KIS.

Zwrócił uwagę na to, że nawet zaświadczenie wydane przez stację kontroli pojazdu potwierdza, że karetki wyleasingowane przez przedsiębiorcę nie są pojazdem wielozadaniowym ani vanem. To oznacza, że dotyczy ich limit z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT.

Zmiany w limicie odliczenia kosztów aut osobowych od 2026 roku

Od 2026 r. limit 150 tys. zł ma zostać obniżony do 100 tys. zł dla aut osobowych emitujących co najmniej 50 g dwutlenku węgla na kilometr. Pisaliśmy o tym w artykule „Od 2026 r. limit dla większości aut zmaleje do 100 tys. zł” (DGP nr 146/2025).

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 31 lipca 2025 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.474.2025.2.MGR