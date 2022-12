Podatnik złożył zażalenie na to postanowienie dyrektora KIS, a gdy okazało się ono bezskuteczne, wniósł skargę do sądu . Sądy obu instancji przyznały mu rację. Orzekły, że dyrektor KIS powinien był wydać interpretację indywidualną, ponieważ nie było podstaw do wzywania podatnika, by samodzielnie określił, czy tworzy oprogramowanie w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Podatnik precyzyjnie przecież opisał stan faktyczny – wytknął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 października 2021 r. (sygn. akt II FSK 771/21).