Z 1 stycznia 2021 r. zakończył się okres przejściowy związany z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. W konsekwencji od 1 stycznia 2021 r. terytorium tego państwa co do zasady stanowi terytorium państwa trzeciego. Wyjątek dotyczy terytorium Irlandii Północnej, które na mocy art. 8 protokołu irlandzkiego (Dz.Urz. UE z 2019 r. C 384I, s. 92) w zakresie obrotu towarowego nadal traktowane jest dla celów VAT jako terytorium państwa członkowskiego – od 1 października 2021 r. wynika to także wprost z art. 2 pkt 3 lit. d ustawy o VAT. Natomiast w zakresie obrotu usługowego terytorium Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. jest traktowane – podobnie jak pozostałe terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – jako terytorium państwa trzeciego. Powoduje to, że świadczenie usług marketingowych dla firmy z Irlandii Północnej stanowi świadczenie usług dla nabywcy z terytorium państwa trzeciego, a w konsekwencji nie stanowi świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. W związku ze świadczeniem takich usług osoba, której dotyczy pytanie, nie ma zatem obowiązku rejestracji VAT UE (art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).