Dyrektor KIS potwierdził wtedy, że z uwagi na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych nowe rozwiązania nie mają zastosowania do składników majątku przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r. Przyznał więc, że skoro darowizna miała miejsce w 2016 r., to podatnik miał prawo po 1 stycznia 2018 r. amortyzować otrzymane w darowiźnie środki trwałe zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2017 r. (interpretacja z 19 września 2018 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.397.2018. 1.PSZ).