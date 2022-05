W ówczesnym stanie prawnym ryczałtowy przychód pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych wynosił 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm sześc. oraz 400 zł miesięcznie – dla samochodów o większej pojemności. Obecnie kwoty są takie same, ale od 2022 r. są one uzależnione są od mocy silnika. O tej zmianie pisaliśmy w artykule „Ryczałt od służbowych aut będzie zależał od mocy silnika” (DGP nr 147/2021).