Czytelniczka wystąpiła o zwrot VAT, a urząd skarbowy przelał go na jej rachunek bankowy. Bank odesłał jednak przelew. Jako powód podał to, że kobieta nie ma w tym banku rachunku VAT, czyli służącego do realizacji przelewów w podzielonej płatności. Bank zaproponował, aby urząd skarbowy opisał ten przelew inaczej niż jako zwrot VAT.