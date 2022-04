Sprawa dotyczyła kobiety , która odziedziczyła w 2015 r. po matce dwa mieszkania spółdzielcze. Potwierdziło to postanowienie sądu rejonowego, które uprawomocniło się w marcu 2016 r. Córka zgłosiła to do urzędu skarbowego dopiero 1 lutego 2017 r., a więc po upływie 6-miesięcznego terminu, jaki wynika z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dochowanie tego terminu jest niezbędne, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.