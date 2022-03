Reklama

Chodzi tu o ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawa), którą w środę przyjął Sejm. Projekt, który trafił do rozpatrzenia przez posłów zawierał przepis, który umożliwiał skorzystanie przez uchodźców przybyłych z Ukrainy do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 30 grudnia 2022 r. ze zwolnienia od spadków i darowizn, jeżeli w tym czasie otrzymali darowizny.

Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych przepis ten został skreślony.

Zmianę zaproponował Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich, reprezentujący stronę samorządową. Przyznał, że początkowo samorządy same wskazywały na konieczność wyłączenia z podatku przekazywanych uchodźcom w darowiznie nieruchomości. „Po dłuższym zastanowieniu chcę zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania tego przepisu niekoniecznie w oczekiwany perz nas sposób. Mówiąc otwarcie - może to być sposób na pranie brudnych pieniędzy” – powiedział podczas posiedzenia Marek Wójcik. Dodał, że przede wszystkim jednak obawia się niekonstytucyjności tego przepisu. Uchodźcy mogliby bowiem stosować korzystniejsze zasady niż Polacy. Na propozycję wykreślenia tej zmiany zgodziła się strona rządowa i członkowie komisji. Przepisu nie ma więc już w uchwalonej przez posłów ustawie.

Pozostałe propozycje podatkowe pozostały jednak bez zmian. Ukraińcy przybywający ze swojego kraju do Polski nie zapłacą więc PIT od świadczeń przekazywanych przez obywateli i firmy, z tym że tylko od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Chodzi tu o pomoc, którą może być np. udostępnienie mieszkania, zapewnienie żywności, sfinansowanie leczenia, opłacenie nauki i kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych.

Bez zmian przyjęte zostały też rozwiązania dla firm (podatników PIT i CIT). Chodzi m.in. o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu towarów i usług przekazywanych i świadczonych na rzecz określonych w ustawie organizacji pomocowych (m.in. organizacji pozarządowych). Szczegółowo o tych zmianach pisaliśmy w artykule „Preferencje podatkowe dla pomagających i uchodźców” (DGP nr 46/2022).