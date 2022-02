- Przychód osiągnięty w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie wchodzi ani do rocznej podstawy wymiaru składek, ani do miesięcznej podstawy wymiaru składek. Jeśli zatem przedsiębiorca sprzeda środek trwały w tym czasie, nie jest obciążony od dochodu z tego tytułu składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Oczywiście to zawieszenie powinno być realne, a nie pozorne - potwierdza Adam Bartosiewicz, radca prawny, doradca podatkowy i profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza.