Według resortu zwolnienia , o którym mowa w tym przepisie (określanego potocznie jako PIT zero dla rodzin), nie oblicza się proporcjonalnie do okresu, w którym podatnik miał w danym roku czwórkę dzieci.

Tak samo wyjaśniono w zakładce Polski Ład/Pytania i odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 9: „Ulga dla rodzin 4+ ma zastosowanie również wtedy, gdy czworo dzieci podatnik posiadał tylko przez część roku. Dla potrzeb tej ulgi warunek czworga dzieci nie musi być bowiem spełniony przez cały rok, lecz w roku podatkowym (wystarczy dzień, tydzień, miesiąc). Przy czym niezależnie od długości tego okresu w roku podatkowym, podatnikowi przysługuje prawo do ulgi dla rodzin 4+ za cały rok podatkowy, a nie proporcjonalnie do liczby dni/tygodni/miesięcy, w których sprawował pieczę nad czworgiem dzieci”.

Jeżeli więc czwarte dziecko urodzi się 31 grudnia, to rodzice, po złożeniu rocznego zeznania PIT , dostaną zwrot całego zapłaconego w trakcie roku podatku od przychodów do łącznej wysokości 231 056 zł.

- Posiłkując się wspomnianą odpowiedzią MF, można dojść do wniosku, że utrata prawa do ulgi nastąpi dopiero w kolejnym roku. Przez część roku bowiem podatnicy spełniali warunek posiadania czworga dzieci - mówi Małgorzata Samborska.

Ulgę PIT zero dla rodzin wprowadził Polski Ład. Przysługuje ona rodzicom z co najmniej czwórką dzieci. Zwolnienie z PIT przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł rocznie u każdego z rodziców (opiekunów prawnych). Ani matka, ani ojciec nie zapłacą więc podatku od przychodów do 85 528 zł.