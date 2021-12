Te zmiany umożliwią producentom oprogramowania do wirtualnych kas (np. na telefon komórkowy, tablet), tworzenie takiego programu dla automatów sprzedających, np. wykonujących usługi (np. samoobsługowe myjnie samochodowe). Oznacza to, że MF planuje umożliwić myjniom automatycznym stosowanie zarówno kas sprzętowych, jak i wirtualnych. Aby jednak można było stosować urządzenia programowe, musi się zmienić jeszcze jedno rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. z 2020 r. poz. 965).