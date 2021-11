Jeżeli jednak podatnik nie zamierza wybierać ryczałtu, a dopiero planuje zawiązać umowę leasingu, to powinien dobrze ją zaplanować, zwłaszcza w przypadku droższych samochodów. Korzystając z takiego pojazdu w ramach leasingu, podatnik będzie – tak jak do tej pory – zaliczać do kosztów opłaty leasingowe, ewentualnie limitując część raty przypadającą na spłatę pojazdu proporcją definiowaną w oparciu na relacji wartości do kwoty 150 000 zł (odpowiednio 225 000 zł dla samochodów zeroemisyjnych). Wykup pojazdu w takiej sytuacji nie musi być złym pomysłem. Co więcej, rozwiązaniem w dalszym ciągu może być wykup do majątku prywatnego. Trzeba jednak zadbać, aby wykup był odpowiednio wysoki, najlepiej jeżeli cena przekracza 150 000 zł (odpowiednio 225 000 zł dla samochodów zeroemisyjnych). Podatnik, który wykupi pojazd do majątku prywatnego, nie wprowadzi go do ewidencji środków trwałych, nie odliczy VAT od zakupu i będzie wykorzystywać go na potrzeby osobiste, i tak będzie musiał rozpoznać przychód z tytułu sprzedaży pojazdu. Wynika to z faktu, że na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT kwota uzyskana ze sprzedaży takiego auta stanowi przychód podatkowy w źródle „pozarolnicza działalność gospodarcza”. Ale skoro jest to przychód z działalności gospodarczej, to powinny być również koszty jego uzyskania. Co tutaj należy uznać za koszt? Prawodawca nie wprowadził szczególnych regulacji, zatem będzie to cena nabycia. Ciekawy okazać się może sposób identyfikacji kosztów. Otóż, jeżeli cena nabycia jest wyższa niż 150 000 zł (odpowiednio 225 000 zł dla samochodów elektrycznych), to brak jest podstaw normatywnych do jakiejkolwiek redukcji kosztu do takiego limitu. Obowiązek stosowania takiego limitu – wspólnego dla kosztów amortyzacji i przy zbyciu pojazdu – wynika z art. 24 ust. 2a ustawy o PIT. Według tego przepisu dochodem albo stratą w ramach działalności gospodarczej z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego wartością początkową – wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot 150 000 lub odpowiednio 225 000 zł, po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Tak więc przy zbyciu auta osobowego stosuje się limit kwotowy, który na dodatek redukowany jest o koszty rozliczone w ramach amortyzacji, ale… dotyczy to wyłącznie tych pojazdów, które były środkiem trwałym podatnika. Tymczasem, jeżeli podatnik wykupił auto do majątku prywatnego, to nie było ono środkiem trwałym. Dokonując jego sprzedaży, podatnik stosuje przepisy szczególne wprowadzone przez Polski Ład, które nakazują rozpoznać przychód – ale nie będzie to przychód ze sprzedaży środka trwałego. Tym samym nawet jeżeli cena wykupu samochodu z leasingu nawet znacznie przekroczy 150 000 czy odpowiednio 225 000 zł, to brak będzie podstaw do redukowania kosztu przy jego rozliczeniu w momencie zbycia pojazdu. Jeżeli to połączymy ze spadkiem wartości używanych samochodów (zwłaszcza tych droższych), wówczas transakcja taka może wygenerować istotną nadwyżkę kosztu nad przychodem (czyli w istocie stratę, i to powstałą w majestacie prawa, a nawet wprost na podstawie regulacji podatkowych), co oczywiście wpłynie na wysokość dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w danym roku, redukując efektywnie podstawę opodatkowania i naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie brak będzie podstaw, by organ wymagał zaliczenia pojazdu do środków trwałych, co skutkowałoby stosowaniem limitu, i to bez względu na to, przez ile lat pojazd będzie służył osobie fizycznej – oczywiście jako osobie prywatnej, a nie jako przedsiębiorcy. Innymi słowy, przy odpowiednim planowaniu to, że prawodawca zmusza podatnika do rozpoznania przychodu z działalności gospodarczej, de facto posługując się w tym celu fikcją prawną, może wpłynąć pozytywnie na rozliczenie podatkowe przedsiębiorcy.