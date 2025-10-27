ETS2 obejmie sektory, których dotąd nie obciążano kosztem emisji: budynki i transport drogowy. To oznacza, że każdy kierowca i właściciel domu ogrzewanego gazem lub olejem opałowym może odczuć podwyżki.

W skrócie:

Sektory objęte: ogrzewanie domów i transport drogowy.

ogrzewanie domów i transport drogowy. Płatnicy formalni: dostawcy paliw i energii – koszt zostanie wliczony w ceny.

dostawcy paliw i energii – koszt zostanie wliczony w ceny. Start systemu: 2027 r., z opcją przesunięcia na 2028 r.

2027 r., z opcją przesunięcia na 2028 r. Cel UE: ograniczenie emisji CO₂ w ramach pakietu „Fit for 55”.

„ETS2 to milowy krok w transformacji energetycznej, ale jego koszt odczują miliony gospodarstw domowych” – czytamy w raporcie ABN AMRO Research.

Dlaczego to ważne

To de facto nowy podatek na paliwo i ogrzewanie, choć nikt nie nazwie go wprost „podatkiem”. Każdy litr benzyny i każdy metr sześcienny gazu będzie obciążony kosztem emisji.

Ile naprawdę wzrosną rachunki za ogrzewanie i paliwo po wprowadzeniu ETS2?

Nie ma jeszcze oficjalnych stawek, ale analitycy prognozują znaczące podwyżki już w pierwszych latach.

Rodzaj wydatku Prognozowany wzrost 2027–2030 Źródło Benzyna / diesel + 0,40 – 0,50 zł na litrze FT/Rabobank Ogrzewanie gazem + 8 – 15% rocznie Rabobank Ogrzewanie olejem opałowym / węglem + 10 – 20% rocznie KOBiZE/ABN AMRO Średnie gospodarstwo UE + 319 – 489 euro rocznie ABN AMRO (2025)

Co to oznacza w praktyce

Tankując w 2027 r., możesz zapłacić o 50 gr więcej za litr paliwa, a rachunek za ogrzewanie domu wzrośnie o kilkanaście procent rocznie. Dla rodziny w nieocieplonym domu to nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie.

Obecnie znajdujemy się na etapie przygotowawczym wdrażania nowego podatku ETS2. Oto jak przedstawia się harmonogram:

Rok Etap wdrażania Opis 2024–2026 Okres przygotowawczy Raportowanie emisji, pilotaże. 2027 Start ETS2 Dostawcy paliw kupują uprawnienia CO₂. 2028 Możliwe opóźnienie Jeśli ceny energii zbyt rosną.

Polska apeluje o przesunięcie pełnego startu na 2028 rok. Rząd argumentuje, że „gwałtowne podwyżki uderzą w ubogie gospodarstwa domowe”.

Rząd i Unia Europejska tworzą Społeczny Fundusz Klimatyczny (SFK), który ma łagodzić skutki ETS2.

Z funduszu sfinansowane będą:

dopłaty do rachunków za ogrzewanie dla gospodarstw o niskich dochódkach,

dotacje na wymianę pieców i kotłów,

dofinansowanie termomodernizacji i pomp ciepła,

wsparcie dla gmin na inwestycje w transport niskoemisyjny.

Według MKiŚ Polska może uzyskać ok. 11 mld zł z SFK do 2032 r.

Co to oznacza w praktyce

Jeśli masz dom ogrzewany gazem lub olejem, warto śledzić programy dopłat „Czyste Powietrze” i „Moje Ciepło” – z nich sfinansujesz część modernizacji przed startem ETS2.

Czy Polska może zawetować ETS2?

Nie. System ETS2 to element przyjętego prawa UE (Dyrektywa 2023/959). Polska może jedynie negocjować korytarz cenowy lub opóźnienie wejścia w życie.

Jak reaguje Polska

Wiceminister Krzysztof Bolesta (MKiŚ) potwierdził, że Polska zawiązała koalicję z Włochami, Czechami i Belgią, która postuluje limit cenowy na uprawnienia oraz przesunięcie pełnego wdrożenia na 2028 r.

Czy trzeba coś zrobić, żeby uniknąć podatku ETS2?

Nie składa się wniosków, bo ETS2 dotyczy dostawców paliw. Jednak każdy może zmniejszyć rachunki.

Co warto zrobić już dziś:

wymienić piec na pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne,

ocieplić dom i zmniejszyć zużycie energii,

korzystać z dopłat z SFK lub programu „Czyste Powietrze”,

rozważyć samochód hybrydowy lub elektryczny,

śledzić ceny uprawnień CO₂ na platformie UE (ETS Dashboard).

Kto straci najwięcej na podatku ETS2, a kogo obejdą podwyżki?

Najbardziej dotknięci:

właściciele starszych domów bez ocieplenia,

kierowcy aut spalinowych dużo jeżdżący,

małe firmy transportowe o wysokim zużyciu paliwa.

Mniej narażeni:

gospodarstwa z ogrzewaniem elektrycznym lub pompą ciepła,

kierowcy aut elektrycznych i użytkownicy komunikacji miejskiej,

beneficjenci dopłat z funduszy klimatycznych.

Jak przygotować się na ETS2 – 5 praktycznych kroków

Sprawdź, ile energii zużywasz i czy można ją ograniczyć. Złóż wniosek o dopłatę z programu „Czyste Powietrze” lub SFK. Zainstaluj licznik energii lub monitor ciepła – śledź koszty. Planuj zmianę auta na bardziej ekologiczne przed 2027 r. Śledź decyzje UE i rządu – bo termin 2028 wciąż jest na stole.

Podstawa prawna ETS2 – gdzie sprawdzić dyrektywy i dokumenty UE

Dyrektywa (EU) 2023/959 – rozszerza ETS na budynki i transport drogowy.

– rozszerza ETS na budynki i transport drogowy. Dyrektywa 2003/87/WE – pierwotna podstawa systemu ETS (z poprawkami 2023).

– pierwotna podstawa systemu ETS (z poprawkami 2023). Rozporządzenie (EU) 2023/955 – powołuje Społeczny Fundusz Klimatyczny.

– powołuje Społeczny Fundusz Klimatyczny. Źródła: climate.ec.europa.eu, KOBiZE.gov.pl, MKiŚ.gov.pl, icapcarbonaction.com.

Czy ETS2 zastąpi akcyzę na paliwa?

Nie. Akcyza pozostaje osobnym podatkiem krajowym. ETS2 to koszt emisji CO₂ dodany na poziomie UE.

Czy ETS2 obejmie LPG?

Tak, jeśli paliwo jest zużywane w transporcie lub ogrzewaniu – dostawcy LPG również będą musieli nabywać uprawnienia.

Czy Polska może odrzucić ETS2?

Nie. Dyrektywa została przyjęta większością kwalifikowaną – Polska może negocjować warunki, ale nie zawetować.

Czy ETS2 obejmie właścicieli kamienic i najemców?

Tak. Koszty ogrzewania mogą zostać przerzucone na czynsze lub opłaty eksploatacyjne.

Czy dostanę dopłatę automatycznie?

Nie. Trzeba złożyć wniosek w ramach programów MKiŚ lub gminnych.

Kiedy poznamy ostateczne stawki ETS2?

Najpóźniej do końca 2026 r., po przeglądzie dyrektywy ETS2 przez Radę UE.

ETS2 to nie plotka, lecz uchwalony mechanizm, który zmieni rachunki milionów Europejczyków. Nie będzie „podatku na benzynę” z nazwy, ale będzie koszt emisji, który zapłacimy wszyscy. Jeśli zaczniesz modernizować dom i śledzić dopłaty już dziś, możesz uniknąć największych podwyżek po 2027 roku.