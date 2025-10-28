We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu, publikowanym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, znalazła się informacja o planowanej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.
„Projekt przewiduje podwyższenie stawki VAT na bezalkoholowe odpowiedniki napojów alkoholowych oraz napoje energetyzujące zawierające w swoim składzie min. 20-proc. soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego – z 5 proc. (sprzedawane w obrocie handlowym) oraz 8 proc. (sprzedawane w ramach usługi gastronomicznej)” – czytamy we wpisie na stronie kancelarii premiera.
Projektowana ustawa, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów, ma trafić pod obrady rządu jeszcze w tym kwartale. (PAP)
