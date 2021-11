Jedna ze zmian zawartych w Polskim Ładzie ma uderzyć w przedsiębiorców, którzy biorą samochody w leasing, a po spłacie rat wykupują auto do majątku prywatnego i sprzedają je po upływie pół roku. W takiej sytuacji nie ma podatku od dochodu ze zbycia, co wynika obecnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT . Wielokrotnie potwierdzał to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych.