Uważała, że przy odwrotnym połączeniu nie znajdzie zastosowania druga przesłanka, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT , ponieważ – jak tłumaczyła – udziały w spółce przejmującej zostaną wydane tym samym podmiotom, które posiadały udziały w spółce przejmowanej (spółce matce). W konsekwencji całość udziałów będzie w posiadaniu tych samych udziałowców, co przed połączeniem, a zmieni się tylko to, że dotychczas udziałowcy posiadali udziały w spółce przejmującej w sposób pośredni (poprzez spółkę przejmowaną), a po połączeniu będą je posiadać bezpośrednio.

Spółka zaskarżyła tę interpretację, a WSA w Łodzi w całości uwzględnił jej skargę. Orzekł, że nie ma żadnych podstaw do zawężenia ustawowej przesłanki tylko do udziałów bezpośrednich. Tym samym potwierdził, że limit posiadanych udziałów powinien uwzględniać nie tylko udziały posiadane w sposób bezpośredni, lecz również w sposób pośredni.

Zdaniem WSA, gdyby ustawodawca objął normą art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT tylko udział bezpośredni (jak chciał tego dyrektor KIS), to zostałoby to wprost wskazane w przepisie.

Poza tym wykładnia dyrektora KIS prowadziłaby do nieuzasadnionego różnicowania sytuacji podatkowej w zależności od sposobu połączenia. Gdyby to spółka matka przejmowała spółkę córkę (w analogicznych okolicznościach faktycznych), to organ nie kwestionowałby prawa spółki matki do rozliczenia straty. Natomiast próbuje to czynić w sytuacji odwrotnej – gdy spółka-córka przejmuje spółkę matkę.