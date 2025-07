Takie stanowisko prezentował już wcześniej, np. 9 maja 2025 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.167.2025.2.AS). Zgadzają się z nim również sądy administracyjne, czego przykładem wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 czerwca 2016 r. (sygn. akt II FSK 1459/14).

Mimo to budzi ono kontrowersje i to na tyle duże, że Ministerstwo Finansów zapowiedziało w 2024 r. zmiany w tym zakresie. Poinformowaliśmy o tym w artykule „Będą zmiany w CIT i PIT. Wiemy kto zyska, kto straci” (DGP 160/2024). Do tej pory jednak nie doczekaliśmy się konkretów.