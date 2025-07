To potwierdza, że liberalne stanowisko, które fiskus prezentował jeszcze pod koniec lutego 2025 r., jest już nieaktualne. Przypomnijmy, że minimalny podatek płacą podatnicy, którzy ponieśli stratę z działalności operacyjnej lub mieli rentowność nie większą niż 2 proc. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2024 r. takich podmiotów było łącznie 676 i wpłaciły one do budżetu państwa niespełna 85 mln zł.

Jako jedną z przyczyn niskich wpływów z minimalnego CIT są wskazywane liczne wyłączenia ustawowe. Jedno z nich dotyczy podmiotów „wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75-proc. udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy”.