Potwierdził to dyrektor KIS w najnowszej interpretacji. Wyjaśnił, że sama zgoda na wyświetlanie reklam podczas odtwarzania filmów na Youtubie nie jest równoznaczna z wynajęciem ani z wydzierżawieniem przestrzeni reklamowej na własnym portalu internetowym. Przeciwnie, to podatnik korzysta z przestrzeni należącej do innego podmiotu, a umieszczony tam filmik nie jest „przestrzenią internetową”, którą podatnik mógłby sam wynająć lub wydzierżawić. Przychody z wyświetlania reklam pod własnym filmikiem na Youtubie nie pochodzą też z praw majątkowych, bo nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich do nagranego przez youtubera filmiku.