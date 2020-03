Zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 okazało się wyjątkowe, dlatego równie specjalne są rozwiązania podatkowe wprowadzane na całym świecie.

W Europie…

Najczęściej stosowanym bądź rozważanym rozwiązaniem jest odroczenie terminu zapłaty podatków. Taki plan ma np. duński rząd. Chce o miesiąc odroczyć termin na wpłatę VAT, by poprawić sytuację finansową firm w związku z pandemią.

Grecja już to zrobiła – odroczyła termin na zapłatę VAT o cztery miesiące, z tym że na razie jest to ulga tylko dla firm z regionów najbardziej dotkniętych epidemią.

Taki sam plan mają Włosi, którzy obecnie najbardziej odczuwają skutki koronawirusa. Oni również chcą zawiesić terminy na uregulowanie VAT.

Podobnych rozwiązań domagają się przedsiębiorcy w Szwecji. Chcą ponadto uruchomienia kredytów wspomagających eksport i skrócenia wymiaru czasu pracy. W odpowiedzi na te postulaty szwedzki rząd faktycznie zamierza od 1 maja br. skrócić wymiar czasu pracy, a także ułatwić zawieszanie i odwieszanie prowadzenia działalności gospodarczej. Szwedzkie firmy będą miały też odroczoną do dwóch miesięcy zapłatę składek ZUS i zaliczek na podatek od dochodów pracowników.

Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że jeszcze w tym tygodniu Komisja Europejska ma opublikować listę nadzwyczajnych okoliczności, które pozwolą nie traktować odroczenia płatności podatków i tymczasowej obniżki stawek jako niedozwolonej pomocy publicznej.

NA JAKIE ROZWIĄZANIA MOŻE LICZYĆ POLSKI PODATNIK? CZYTAJ: Koronawirus straszy podatników. Będzie specustawa o pomocy przedsiębiorcom

/ DGP

…i poza Unią

Odroczenie terminu na wpłatę podatków oraz nowe ulgi planują również państwa pozaeuropejskie. Przykładowo Japonia ma o miesiąc odroczyć terminy na składanie deklaracji i wpłatę podatku od konsumpcji. Z kolei Australia zamierza przesunąć niektóre płatności podatków nawet do czterech miesięcy. Chce również zawiesić stosowanie odsetek za zwłokę i sankcji podatkowych, jeśli powstały one po 23 stycznia 2020 r.

Australia zaproponowała również podniesienie limitu jednorazowej amortyzacji z 30 tys. dol. australijskich do 150 tys. dol., ale tylko dla firm z rocznym obrotem w granicach od 50 mln do 500 mln dol. australijskich.

Firmy, które nie mogą jednorazowo dokonać odpisów amortyzacyjnych, mogą przyspieszyć amortyzację. To rozwiązanie ma dotyczyć środków trwałych o wartości powyżej 150 tys. dol. australijskich lub niewykorzystywanych w działalności do 30 czerwca 2020 r. Przyspieszona amortyzacja pozwoli odliczyć połowę kosztu wdrożenia środka trwałego (w okresie do 30 czerwca 2021 r.). Pakiet zmian ma wejść w życie już pod koniec marca 2020 r.

W Indonezji firmy przez pół roku nie zapłacą zaliczek na podatek od dochodów pracowników. Odroczony zostanie też pobór podatku od importu, a zwroty VAT przyśpieszone.

Na trzy miesiące zniesiony będzie pobór podatków od hoteli i restauracji na indonezyjskiej wyspie Bali i w dziewięciu innych najpopularniejszych kierunkach turystycznych. Eksperci szacują, że branża turystyczna może być jedną z najbardziej poszkodowanych w wyniku koronawirusa.

Zmiany podatkowe planuje też Donald Trump. Administracja rządowa prawdopodobnie obniży podatki od wynagrodzeń pracowniczych. Niewykluczona jest też zmniejszenie w połowie roku federalnego CIT – z 21 do 20 proc. oraz przyznanie na stałe ulg, które zostały wprowadzone okresowo do 2025 r. Stany Zjednoczone, podobnie jak inne kraje, zamierzają też wydłużyć niektóre terminy podatkowe.

Obniżkę podatków od wynagrodzeń pracowniczych planuje również Tajwan. Skorzystać mają firmy, które wysłały swoich podwładnych na prewencyjne zwolnienie lekarskie.

Paragwaj zdecydował się natomiast na zamknięcie budynków urzędów skarbowych. Przez dwa tygodnie podatnicy będą mogli kontaktować się z fiskusem wyłącznie zdalnie. Kto będzie musiał wybrać się do urzędu osobiście, powinien najpierw przejść kontrolę sanitarną.

Obniżki stawek

Część państw planuje obniżkę stawek VAT. Chiny już zmniejszyły podatek na usługi medyczne, cateringowe, noclegowe, a nawet takie jak fryzjerstwo, pranie i transport publiczny. Do końca maja VAT od masek i odzieży ochronnej zostanie obniżony z 3 proc. do 1 proc.

Tajlandia zwolniła z podatku import maseczek i przyśpieszyła terminy zwrotu VAT do 15 dni.

Wietnam zamierza obniżyć VAT od usług restauracyjnych, hotelowych, transportowych i turystycznych. Chce też odroczyć o pięć miesięcy płatności tego podatku.

Korea Południowa wprowadziła zachęty podatkowe dla konsumentów wymieniających samochody oraz ulgi podatkowe za regulowanie płatności kartą kredytową.

Nigeria całkowicie chce zawiesić stosowanie VAT, który został dopiero niedawno wprowadzony.

Będą skutki budżetowe

Ulgi i zwolnienia, a nawet odroczenie płatności będą się oczywiście wiązały z mniejszymi wpływami podatkowymi do budżetów państw. Przykładowo, australijski fiskus szacuje, że w wyniku pakietu zmian wpływy podatkowe mogą się zmniejszyć o 2,5 mld dol. australijskich w ciągu dwóch najbliższych lat.