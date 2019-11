Ministerstwo Finansów kończy pracę nad tymi rozwiązaniami, o czym poinformował w rozmowie z DGP Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji (patrz ramka).

Eksperci cieszą się, że resort dostrzegł w porę problem z zawiadamianiem. Uważają jednak, że potrzebne są dalej idące zmiany.

Brak kosztu

Planowane nowości mają związek z obowiązującymi od prawie dwóch miesięcy (od 1 września br.) przepisami, które wymagają od przedsiębiorców sprawdzania, czy rachunek dostawcy (usługodawcy) jest w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT, zwanym potocznie białą listą.

Jeżeli przedsiębiorca zapłaci za transakcję wartą więcej niż 15 tys. zł na inne konto niż widniejące w wykazie, to od 1 stycznia 2020 r. nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu, a na dodatek będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą za nierozliczony przez niego w tym zakresie VAT.

Konsekwencji tych będzie można uniknąć, jeśli nabywca powiadomi urząd skarbowy o przelewie na konto niewidniejące w wykazie.

W nowelizacji z 12 kwietnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1018) przewidziano na takie powiadomienie tylko trzy dni. Od razu pojawiły się głosy, że trudno będzie spełnić ten warunek.

Dłuższy termin

Ministerstwo Finansów pracuje już nad zmianami w tym zakresie. Jak powiedział nam Przemysław Koch, z trzech do siedmiu dni ma być wydłużony czas na przesłanie zawiadomień. Wymaga to jednak nowelizacji ustawy o VAT.

– Trzydniowy termin byłby w wielu przypadkach nierealny, jeśli wziąć pod uwagę kalendarz świąt i długich weekendów. Cieszy więc, że ministerstwo dostrzegło problem – komentuje Marcin Madej, doradca podatkowy w NIP-inspektor.pl.

Jego zdaniem jednak nawet 7-dniowy termin będzie zmuszał przedsiębiorców do ciągłego monitorowania przelewów.

– Dlaczego ministerstwo nie zastosuje tutaj jednego, z góry ustalonego terminu, np. równego terminowi kalkulacji zobowiązania podatkowego w CIT lub PIT? – zastanawia się ekspert. W jego przekonaniu byłoby to znacznie wygodniejsze dla podatników, bo dawałoby możliwość wysyłania zawiadomień na bieżąco lub zbiorczo za cały miesiąc w momencie kalkulacji zaliczki na PIT lub CIT.

Elektroniczna wysyłka

Resort planuje też możliwość elektronicznego przesyłania zawiadomień, niewykluczone, że już od 1 stycznia 2020 r. Ma to być jedna z pierwszych usług, które zostaną udostępnione w ramach wirtualnego urzędu, który powstanie na Portalu Podatkowym. Projekt e-Urząd Skarbowy zakłada bowiem, że po zalogowaniu każdy podatnik będzie miał dostęp online do fiskusa i będzie załatwiać podatkowe sprawy elektronicznie. Pisaliśmy o tym we wczorajszym wydaniu „Fiskus ma dane o podatnikach na wyciągnięcie ręki” (DGP nr 222/2019).

– Możliwość składania zawiadomień przez e-urząd na pewno będzie sporym ułatwieniem dla małych firm i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – uważa Marcin Madej.

Jego zdaniem jednak zapomniano o dużych firmach, realizujących setki bądź nawet tysiące przelewów dziennie. Tu liczba potencjalnych zawiadomień może sięgać setek miesięcznie.

– Dla takich firm opcja ręcznego wypełniania formularza na platformie e-Urząd jest nie do zaakceptowania – komentuje ekspert. W jego przekonaniu w takim przypadku jedyną opcją jest rozwiązanie umożliwiające masową i hurtową obsługę zawiadomień, np. za pomocą interfejsu API lub mechanizmów identycznych jak dla e-Deklaracji.

Według Marcina Madeja najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie znanego i sprawdzonego mechanizmu przesyłania komunikatów w formie XML, sygnowanych podpisem elektronicznym. – Bez tego pracochłonność procesów w dużych firmach będzie ogromna – przewiduje ekspert.

Wzór formularza

MF kończy też prace nad wzorem formularza zawiadomienia.

Marcin Madej liczy na to, że nie trzeba go będzie składać do urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta. Na razie taki obowiązek wynika z przepisów, ale – jak mówi ekspert – byłoby to ogromnym utrudnieniem dla nabywców.

– Te niefortunne przepisy, jeśli nie zostaną doprecyzowane albo zmienione, mogą stać się dużym utrapieniem. Nikt bowiem nie gromadzi informacji, który urząd skarbowy jest właściwy dla kontrahenta – mówi ekspert.

opinia

Podatnik wyśle formularz jednym kliknięciem

Przemysław Koch pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji

Prace nad rozporządzeniem, które określi wzór zawiadomienia, są bardzo zaawansowane. Wzór zostanie wdrożony, jako pierwszy, w ramach projektu e-Urząd najprawdopodobniej już od 1 stycznia 2020 r. Formularz budujemy według wzorca właściwego dla usługi Twój e-PIT. Pilnujemy więc, aby podatnik nie musiał wprowadzać do zawiadomienia danych, które MF już posiada. Podatnik wprowadzi jedynie informacje ściśle handlowe (np. o kwocie płatności) i jednym kliknięciem wyśle formularz do urzędu skarbowego.

Rozpoczęliśmy także prace nad nowelizacją ustawy o VAT, która ma zmienić niektóre przepisy dotyczące białej listy, w szczególności wydłużyć termin na składanie takiego zawiadomienia do US z obecnych trzech dni najprawdopodobniej do siedmiu dni. Dokument powinien zostać niedługo opublikowany.