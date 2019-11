W związku z tym konieczne było określenie szczegółowego zakresu danych nowego pliku JPK_VAT. W tym właśnie celu minister finansów, inwestycji i rozwoju wydał komentowane rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Wejdzie ono w życie – podobnie jak przepisy o nowym pliku JPK_VAT – 1 kwietnia 2020 r. (chociaż większość podatników będzie zobowiązana do stosowania jego przepisów dopiero od 1 lipca 2020 r.).

W rozporządzeniu przepisy określające dane, jakie zawierać będzie część deklaracyjna nowych plików JPK_VAT, wyodrębnione zostały od tych określających dane, jakie zawierać ma część ewidencyjna nowych plików JPK_VAT.

Jeżeli chodzi o dane wykazywane w części deklaracyjnej nowych plików JPK_VAT, to nie będą się zbyt wiele różnić od danych wykazywanych obecnie w deklaracjach VAT-7/VAT-7K. Inaczej ma się rzecz, jeżeli chodzi o dane wykazywane w części ewidencyjnej nowych plików JPK_VAT. Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie wielu nowych pól w porównaniu do obecnie przesyłanych plików JPK_VAT. Wymagane bowiem będzie wskazywanie oznaczeń identyfikujących przedmiot opodatkowania z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, których sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia, oraz oznaczeń pozwalających na identyfikację czynności podlegających opodatkowaniu objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku przewidzianymi w ustawie o VAT, a także oznaczeń niektórych dowodów sprzedaży i zakupu. Powoduje to, że z początkiem kwietnia 2020 r. (dla części podatników) oraz z początkiem lipca 2020 r. (dla większości podatników, zmieni się nie tylko sposób przesyłania deklaracji i ewidencji VAT, lecz także wprowadzany do tych dokumentów zakres danych (dotyczy to w szczególności ewidencji VAT). Zapoznanie się z komentarzem do wskazanego rozporządzenia z pewnością ułatwi właściwe przygotowanie się do przesyłania nowego pliku JPK_VAT. W komentarzu zrezygnowaliśmy z zamieszczania w całości załącznika do rozporządzenia, natomiast przywołujemy jego treść przy omawianiu poszczególnych przepisów.



doradca podatkowy

