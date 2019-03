Na dodatek, choć 31 marca przypada w tym roku w niedzielę, nie ulega przesunięciu, tak jak w przypadku terminów podatkowych (co potwierdza Ministerstwo Finansów).

Nie da się ręcznie

Wymóg sporządzania sprawozdań finansowych za 2018 r. do końca marca (w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego) obowiązuje nie od dziś. Praktyka jednak często odbiegała od teorii i często zdarzało się, że roczne raporty – mimo że nie zezwala na to ustawa o rachunkowości – były przygotowywane i podpisywane później. Podpis pod sprawozdaniem można było bowiem nanieść odręcznie.

Teraz jest to niemożliwe. Od 1 października 2018 r. sprawozdania muszą być sporządzane elektronicznie i w ten sam sposób podpisywane. Użyć można bezpłatnego profilu zaufanego lub płatnego podpisu kwalifikowanego. Data jest więc nanoszona automatycznie.

A zatem, mimo że terminy wypełniania obowiązków sprawozdawczych w zasadzie się nie zmieniły, to sposób ich realizacji jest obecnie całkiem inny. To wręcz rewolucja.

Od początku śledzimy jej przebieg na łamach DGP. Na bieżąco opisujemy problemy i systemowe błędy. Niektóre po naszych interwencjach udało się już rozwiązać. Niektóre nadal pozostały.

Czas na podsumowanie, co i jak należy zrobić, żeby sprostać nowemu zadaniu.

Sporządzenie sprawozdania

Sporządzanie sprawozdań w formie papierowej jest obecnie niedopuszczalne, niezależnie od tego, czy chodzi o spółkę, osobę fizyczną czy organizację non profit. Co więcej, niektórzy muszą to zrobić w strukturze logicznej, i to w formacie XML. Dotyczy to przede wszystkim firm, które są wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a ich dokumenty nie są sporządzane według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Specjalna aplikacja

Wprawdzie ustawa o rachunkowości nie wymaga od osób fizycznych sporządzenia sprawozdania w strukturze logicznej, ale w praktyce jest to wymuszone obowiązkiem przesyłania takiego pliku szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

W tym przypadku ministerstwo poszło indywidualnym przedsiębiorcom na rękę i udostępniło specjalną aplikację e-sprawozdania finansowe. Osoby fizyczne mogą w niej tworzyć raporty (w strukturze logicznej), podpisywać je i przesyłać fiskusowi. Nie mają też problemu z odczytem plików XML, bo jest to możliwe za pomocą aplikacji.

Narzekają na to księgowi tych firm. Na dodatek, odkąd Ministerstwo Finansów zmieniło swoją stronę internetową, nie mogą znaleźć struktur logicznych. Powinny być opublikowane (zgodnie z ustawą o rachunkowości) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MF, ale w praktyce zostały udostępnione na stronie Krajowej Administracji Skarbowej (www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan), o czym nie każdy wie.

Kto może w PDF

W formie nieustrukturyzowanej mogą być sprawozdania sporządzane według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Oznacza to też, że mogą być one tworzone w plikach o różnym formacie – nie tylko XML, ale np. PDF, RTF, DOC, DOCX, ODT, TXT, XPS, ODS, ODP.

Tak samo jest w przypadku podatników CIT, którzy nie są przedsiębiorcami, np. fundacje i stowarzyszenia.

Ministerstwo Finansów pracuje nad narzędziem do odczytu sprawozdań w formacie XML

Te ostatnie niedługo będą mogły korzystać z podobnego ułatwienia, co osoby fizyczne. MF zapowiada, że jeszcze w marcu udostępni nową wersję aplikacji, która umożliwi fundacjom i stowarzyszeniom tworzenie i podpisywanie rocznych raportów (ale nie przesyłanie ich do urzędu skarbowego).

Podpisywanie raportów

Nadal są kłopoty z podpisywaniem rocznych raportów. Przez długi czas sprawozdania sporządzone w PDF w ogóle nie mogły być podpisywane za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego. Stosowało się go tylko przy plikach XML. W efekcie, kto przygotował sprawozdanie np. w PDF (zarządy fundacji, stowarzyszenia), mógł użyć wyłącznie podpisu kwalifikowanego. A to oznacza koszty. Jeden podpis kosztuje kilkaset złotych, ale gdy w zarządzie zasiada kilkadziesiąt osób, wydatek urastał do kilku tysięcy złotych.

Szkopuł w tym, że podpisywany plik automatycznie zmienia swoją formę na XML.

– Jest on zupełnie nieczytelny, nie da się go przeczytać w żadnym dostępnym programie – twierdzi Łukasz Drożdżowski, radca prawny.

Takiego problemu nie ma tylko wtedy, gdy profilem zaufanym zostanie podpisany plik XML.

– W praktyce oznacza to, że nadal bezpłatnego podpisu nie można użyć do takich plików jak PDF – mówi ekspert.

We właściwej kolejności

Jest też wiele innych wątpliwości. Przykładowo, co zrobić w sytuacji, gdy osoby zobowiązane do sygnowania raportu posługują się różnymi podpisami, tj. część profilem zaufanym, a część podpisem kwalifikowanym?

– W takiej sytuacji trzeba zachować odpowiednią kolejność – tłumaczy Agnieszka Baklarz, biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o. Wyjaśnia, że najpierw powinny podpisać się osoby, które sygnują plik wewnątrz, a następnie ci, którzy umieszczają podpis na zewnątrz (to skutkuje powstaniem dodatkowego pliku).

– Profilem zaufanym można sygnować dokument tylko wewnętrznie, podpisem kwalifikowanym na oba sposoby – wyjaśnia Agnieszka Baklarz.

Nie zawsze widoczny

Jeden zrezygnował, drugi w więzieniu

Kolejny problem – co zrobić, gdy członek zarządu nie może sygnować dokumentów, bo przykładowo jest na statku, w więzieniu lub zrezygnował z funkcji.

Łukasz Drożdżowski przypomina, że rolą wspólników lub rady nadzorczej jest uporządkowanie spraw w firmie i wyznaczenie odpowiednich osób, które sporządzą i podpiszą sprawozdanie.

– Jeżeli ktoś nie pełni czynnie swojej funkcji, to trzeba go po prostu odwołać – mówi ekspert. Dodaje, że tak samo jest z prezesem. Czasami nie wystarczy, że złoży on oświadczenie o rezygnacji. Aby było ono skutecznie, musi zostać zwołane zgromadzenie wspólników.

– Dlatego prościej jest, jeśli niechętny do pracy prezes zostanie odwołany – wskazuje Łukasz Drożdżowski.

Podkreśla, że brak wszystkich wymaganych podpisów pod sprawozdaniem jest równoznaczny z jego niesporządzeniem.

W praktyce istnieje możliwość złożenia niepodpisanego przez wszystkich sprawozdania do KRS. Mimo bowiem, że odbywa się to elektronicznie, a numery PESEL członków zarządu widnieją w rejestrze, to system nie sprawdza kompletności podpisów.

Grożą za to jednak konsekwencje, bo – jak przypomina Łukasz Drożdżowski – składający dokumenty oświadcza, że spełniają one wymogi określone w ustawie o rachunkowości.

W razie odmowy

Barbara Misterska-Dragan, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przypomina, że członek zarządu może odmówić podpisania sprawozdania. – Sygnowanie dokumentów oznacza bowiem wzięcie pełnej odpowiedzialności za ich zawartość – podkreśla.

Łukasz Drożdżowski zwraca jednak uwagę na lukę w przepisach. Chodzi o to, że ustawa o rachunkowości nie nakazuje sporządzać odmów elektronicznie i ich podpisywać przy użyciu e-podpisu. Nawet jednak gdy przyjąć, że dopuszczalna jest forma elektroniczna odmowy, nie dałoby się załadować takiego dokumentu. E-system obsługujący przyjmowanie zgłoszeń do RDF nie zawiera bowiem odpowiedniego pola na tę okoliczność. W konsekwencji złożenie oświadczenia o odmowie podpisania sprawozdania musiałoby nastąpić w trybie płatnego wniosku. Tymczasem, aby można było dołączyć taki dokument do sprawozdania i wysłać do KRS, musiałby on być w formacie XML i podpisany cyfrowo.

Co z korektą

Co z kolei, jeżeli po 31 marca trzeba będzie sporządzić zmiany do sporządzonego już i podpisanego sprawozdania? Zmiany te mogą wynikać np. z zaleceń biegłego rewidenta albo z powodu pojawienia się informacji, które zmieniają sytuację majątkową i finansową spółki na dzień bilansowy.

Barbara Misterska-Dragan wyjaśnia, że sprawozdanie można skorygować do momentu zatwierdzenia dokumentów przez walne zgromadzenie (organ zatwierdzający). – Po naniesieniu zmian zarząd musi się powtórnie podpisać – wyjaśnia ekspertka.

Podkreśla, że nie zwalnia to z obowiązku sporządzenia i podpisania pierwszej wersji sprawozdania w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. – Nie ma znaczenia, że później będzie ono korygowane – tłumaczy Barbara Misterska-Dragan.

Składanie sprawozdań

Przejściowo w ubiegłym roku można było jeszcze składać skany sprawozdań papierowych, podpisanych ręcznie. Teraz nie ma już takiej możliwości. Spółki, które nie tworzą raportów według MSR, muszą przekazać do KRS sprawozdanie sporządzone w strukturze logicznej (w XML) i podpisane elektronicznie.

Można to zrobić za pośrednictwem dwóch systemów:

bezpłatnego (udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości 15 marca 2018 r.) oraz

płatnego systemu S24, składając wniosek o wpis odpowiednich wzmianek (KRS-Z30).

Bezpłatny nie dla każdego

Należy pamiętać, że nie każdy może obecnie korzystać z bezpłatnego systemu. Jest to możliwe w przypadku członków zarządu, których PESEL jest ujawniony w KRS, a także syndyków i likwidatorów.

Od 12 stycznia br. dotyczy to również przedstawicieli oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego (których PESEL jest ujawniony w KRS), a także prokurentów i zarządców w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Z bezpłatnego systemu nie może natomiast korzystać pełnomocnik. Obecnie może on złożyć dokumenty sprawozdawcze jedynie przez system S24, wraz z wnioskiem o wpis odpowiednich wzmianek (KRS-Z30). Wiąże się to m.in. z opłatą 140 zł, a sprawozdanie musi przyjąć referendarz. Nie trafia ono bowiem (jak w systemie bezpłatnym) bezpośrednio do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Rozwiązuje go nowelizacja z 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 55). Kwestię tę precyzuje nowy art. 19e ust. 7a ustawy o KRS. Co więcej, pełnomocnicy będą mogli korzystać z obu systemów. Wynika to z dodania do art. 19e ustawy o KRS ust. 3, który wejdzie w życie od 1 kwietnia br. Umożliwi on złożenie sprawozdania za pomocą bezpłatnego systemu adwokatom, radcom prawnym i prawnikom zagranicznym. Będzie to jednak dotyczyć tylko tych pełnomocników, których dane Naczelna Rada Adwokacka lub Krajowa Rada Radców Prawnych udostępni sądom i ministrowi sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Warunkiem będzie ujawnienie w nim numeru PESEL i umocowanie pełnomocników do zgłoszenia raportów.

Kto do skarbówki

Spółkom wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS odpadnie w tym roku obowiązek złożenia sprawozdania do urzędu skarbowego wraz z rozliczeniem rocznym. Dane ze sprawozdań trafią bowiem bezpośrednio z sądowego repozytorium do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Inaczej jest jednak w przypadku pozostałych podatników CIT (np. fundacji, stowarzyszeń). Nadal mają oni obowiązek przekazania urzędowi skarbowemu rocznego raportu wraz ze sprawozdaniem z badania. Trzeba to zrobić w ciągu 10 dni od zatwierdzenia. Przy czym obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których raporty nie muszą być badane.

Do skarbówki muszą też trafić roczne sprawozdania finansowe podatników PIT. A ściślej, muszą one zostać przesyłane szefowi KAS za pośrednictwem wspomnianej już aplikacji e-sprawozdania finansowe.