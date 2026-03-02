VAT-marża nie wyklucza PCC przy zakupie

Mariusz Szulc

Spytał o to przedsiębiorca, który handluje używanymi samochodami. Auta kupuje najczęściej od osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Następnie ujmuje je w firmowej ewidencji jako towar handlowy przeznaczony do dalszej odsprzedaży. Sprzedaż rozlicza w ramach procedury VAT-marża, zgodnie z art. 120 ustawy o VAT. To oznacza, że płaci podatek od różnicy między ceną sprzedaży a ceną nabycia, a nie od całkowitej wartości pojazdu.

Czy komis musi płacić PCC

Kupując samochody używane, przedsiębiorca płacił – jako nabywca – 2-proc. PCC od ich wartości rynkowej i składał deklaracje PCC-3. Uznał jednak, że to był błąd. We wniosku o interpretację przywołał art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, zgodnie z którym nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT.

Przedsiębiorca zwrócił uwagę na to, że zakup samochodów to element prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, bez zakupu nie doszłoby do późniejszej sprzedaży. Są to więc transakcje bezpośrednio związane z planowaną sprzedażą, która będzie opodatkowana VAT – argumentował.

Liczy się to, kto sprzedaje

Nie zgodził się z nim dyrektor KIS. Wyjaśnił, że wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy osoba zbywająca (sprzedająca) samochody podlega z tego tytułu opodatkowaniu VAT (lub jest z niego zwolniona na mocy ustawy o tym podatku). W takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy kupujący jest podatnikiem VAT, ponieważ to nie u niego powstaje obowiązek w zakresie tego podatku.

Innymi słowy, transakcja nie podlegałaby PCC, gdyby sprzedający był z tego tytułu podatnikiem VAT. Przedsiębiorca natomiast spytał o sytuację odwrotną, w której to on kupuje auto od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji transakcja jest opodatkowana PCC, a podatek ten, w wysokości 2 proc. od wartości rynkowej pojazdu, płaci kupujący. Przedsiębiorca powinien więc, jako kupujący, zapłacić podatek i przesłać deklarację PCC-3 do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (dnia zawarcia umowy) – wyjaśnił dyrektor KIS.

VAT-marża nie wyklucza PCC przy zakupie

Nie ma znaczenia – dodał – że na dalszym etapie obrotu, czyli przy sprzedaży samochodu, przedsiębiorca wystąpi jako podatnik VAT i rozliczy ten podatek przy zastosowaniu procedury VAT-marża.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 lutego 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.8.2026.2.PB