Ulga w PIT na jedno i dwoje dzieci

Przypomnijmy, że ulga na jedno dziecko, co do zasady, przysługuje tym, którzy uzyskują niskie dochody. Aby z niej skorzystać, nie mogą one przekraczać w roku podatkowym (art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT):

- 112 tys. zł – gdy podatnik pozostaje przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (wtedy dochody małżonków sumuje się) lub jest osobą samotnie wychowującą dziecko,

- 56 tys. zł – gdy podatnik nie był w trakcie roku w związku małżeńskim albo był w nim tylko przez część roku.

Limity te nie dotyczą rodziców niepełnosprawnego dziecka (art. 27f ust. 2e ustawy o PIT). Bez względu na wysokość dochodów z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać ci, którzy mają więcej niż jedno dziecko.

Preferencję tę, w odróżnieniu od wielu innych, odlicza się od podatku, a nie dochodu (przychodu). Miesięcznie można potrącić po 92,67 zł – na pierwsze i drugie dziecko (rocznie 1112,04 zł). Na kolejne dzieci kwoty te są wyższe.

Rozliczenie PIT. Narodziny drugiej pociechy

Jak natomiast z ulgi mogą skorzystać rodzice, których dochód przekracza 112 tys. zł, a drugie dziecko urodziło się w listopadzie 2025 r.?

W takiej sytuacji podatnicy mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej – za cały rok na starsze dziecko, a w przypadku młodszego począwszy od miesiąca, w którym się urodziło, czyli za listopad i grudzień. Potwierdzają to też informacje zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl).

To oznacza, że w sumie w rozliczeniu za 2025 r. podatnicy odliczą od podatku 1 297,38 zł, w tym:

- za pierwsze dziecko 1112,04 zł (92,67 zł x 12 miesięcy),

- za drugie dziecko 185,34 zł (92,67 zł x 2 miesiące).