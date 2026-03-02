Przypomnijmy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwolniona z podatku jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Chodziło o spółkę, która planowała sprzedaż kilku niezabudowanych działek na rzecz miasta. Znajdowały się one na terenach tzw. zieleni urządzonej o podstawowym przeznaczeniu pod park.

Spółka uważała, że dostawa tych działek będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Wskazała, że nie są to tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, tylko tereny parkowe, na których co do zasady obowiązuje zakaz zabudowy. Wprawdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dopuszczał możliwość wznoszenia na nich określonych obiektów budowlanych (takich jak kładki piesze, pomosty, urządzenia sportowe i rekreacyjne), ale – jak argumentowała spółka – taka możliwość ma jedynie charakter uzupełniający wobec zasadniczego sposobu zagospodarowania terenu.

Sprzedaż działek a VAT. Istnieje możliwość zabudowy

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że jeżeli MPZP dopuszcza wznoszenie obiektów budowlanych, to grunty są przeznaczone pod zabudowę. Zauważył, że art. 2 pkt 33 ustawy o VAT nie odwołuje się do podstawowego przeznaczenia gruntu, lecz do jego przeznaczenia, a więc zarówno podstawowego, jak i uzupełniającego, przewidzianego w planie zagospodarowania.

Zwolnienie sprzedaży działek z VAT. Liczy się podstawowe przeznaczenie terenu

Spółka wygrała w sądach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 1181/22) orzekł, że kluczowe znaczenie ma przeznaczenie podstawowe, bo to ono nadaje terenowi jego zasadniczy charakter. Przeznaczenie uzupełniające ma jedynie charakter pomocniczy i nie może przesądzać o uznaniu gruntu za budowlany – stwierdził WSA.

Uznał więc, że skoro podstawowym przeznaczeniem terenu jest zieleń urządzona, a możliwość wznoszenia niektórych obiektów ma jedynie charakter pomocniczy, to teren ten nie jest przeznaczony pod zabudowę.

Sprzedaż działek jest zwolniona z VAT

Tego samego zdania był NSA. Jak wyjaśnił sędzia Marek Olejnik, decydujące znaczenie dla określenia przeznaczenia gruntu pod zabudowę ma określenie podstawowego przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego. Natomiast dodatkowe funkcje, wynikające z przeznaczenia o charakterze pomocniczym, służą jedynie uzupełnieniu zasadniczego sposobu zagospodarowania danego terenu, natomiast go nie zmieniają.

W związku z tym NSA orzekł, że dostawa działek przez spółkę będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Podobnie stwierdził w wyrokach z 16 października 2025 r. (sygn. akt I FSK 1180/22), 30 stycznia 2019 r. (I FSK 1829/16) i 19 października 2018 r. (I FSK 1992/16).

Wyrok NSA z 26 lutego 2026 r., sygn. akt I FSK 1783/23