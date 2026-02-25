Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, na przykład małżonkowie. Zarówno mąż, jak i żona mogą potrącić wydatki na termomodernizację do 53 tysięcy zł (przysługują im odrębne limity). Z tym, że część limitu niewykorzystanego przez jednego z małżonków, nie powiększa limitu drugiego.

Ulga termomodernizacyjna: konieczna faktura i to z VAT

Wydatki muszą być jednak udokumentowane fakturami od podatnika VAT czynnego, czyli z kwotą VAT. Jeżeli faktura jest wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT, ulga się nie należy.

Co ważne, można odliczyć tylko wydatki na ocieplenie domu, które są określone w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1128). To oznacza, że można odliczyć wymianę okien albo ocieplenie dachu – ale nie jego wymianę.

Wydatki na ocieplenie domu. Na kogo faktura?

Faktura od podatnika VAT to warunek do skorzystania z ulgi. W przypadku małżeństwa, które ma wspólność majątkową, nie ma jednak znaczenia, na kogo jest ona wystawiona. Ważne jest, aby dokumentowała prace termomodernizacyjne we wspólnym domu. Oboje mogą z niej odliczyć wydatki do kwoty ich indywidualnych limitów. Potwierdzają to objaśnienia podatkowe z 30 czerwca 2025 r. pt. „Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Ministerstwo Finansów pokazało to na poniższym przykładzie.

Przykład Małżonkowie posiadający wspólność majątkową są właścicielami domu jednorodzinnego należącego do ich majątku wspólnego. Ponieśli wydatki , z majątku wspólnego , na ocieplenie tego domu, w wysokości 60 tys. zł. Z tym , że faktura została wystawiona na imię i nazwisko jednego z nich. W jaki sposób małżonkowie powinni odliczyć te wydatki w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Odliczenia wydatków może dokonać jeden z małżonków (w granicach przysługującego mu limitu) albo oboje małżonkowie po 50 proc. wydatków , lub w innej wybranej przez nich proporcji. W tym przypadku wystawienie faktury na imię i nazwisko tylko jednego małżonka nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi. Wydatek został poniesiony bowiem z majątku wspólnego małżonków i dotyczy budynku mieszkalnego należącego do ich majątku wspólnego.

Odliczenie w PIT. Czy małżonek faktycznie jest współwłaścicielem domu?

Warto jednak upewnić się, czy dom na pewno jest własnością obojga małżonków. Przypomnijmy, że nie ma znaczenia na przykład to, że od ślubu mąż opłaca rachunki, kredyt za ten dom i w nim mieszka, a z żoną łączy go wspólność majątkowa, jeżeli kobieta otrzymała ten dom w darowiźnie przed ślubem. Jeżeli po ślubie nie włączyła domu do majątku wspólnego, to mąż nie jest jego współwłaścicielem. Nie może odliczyć ulgi, nawet gdy faktura będzie wystawiona właśnie na niego.

Co więcej, aby żona mogła rozliczyć wydatki termomodernizacyjne na dom, który jest w jej majątku osobistym, na fakturze muszą być jej dane. Jeżeli faktura jest na męża, nie może skorzystać z ulgi w PIT.