Ulga termomodernizacyjna
Przypomnijmy, że z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Każdy podatnik (właściciel lub współwłaściciel) może potrącić wydatki na termomodernizację do 53 tys. zł – muszą one być udokumentowane fakturami od podatnika VAT czynnego, czyli z kwotą VAT. Katalog tych wydatków jest określony w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1128). W związku z tym można odliczyć w rocznym zeznaniu np. koszty wymiany okien, wymiany starego pieca na kocioł przeznaczony do spalania wyłącznie biomasy.
PIT. Moment rozliczenia ulgi
Z pytaniem zgłosił się nasz czytelnik – emeryt, który wraz z żoną oszczędzali kilka lat na wymianę okien w ich domu. Wyjaśnił, że w 2025 r. nie ma wystarczających dochodów z emerytury, aby potrącić ulgę. Są one niższe od kwoty wolnej tj. 30 tys. zł. W 2026 r. podjął jednak pracę i spodziewa się, że będzie miał dochody opodatkowane. Słyszał, że ulgę można rozliczyć przez sześć lat. Spytał, czy koszty w wysokości 27 tys. zł będzie mógł potrącić w kolejnym roku.
Potrącenie kosztów w rocznym PIT
- Nie, bo ustawa nie pozwala odliczyć ulgi w dowolnym momencie w ciągu sześciu lat – mówi główny doradca podatkowy InFakt. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 26h ust. 6 ustawy o PIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (decyduje o tym dzień wystawienia faktury). Dopiero jeżeli nie wystarczy dochodu do odliczenia, ulgę można potrącić w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (art. 26h ust. 7 ustawy).
To, czy czytelnik będzie mógł pomniejszyć swój dochód w rozliczeniu za 2026 r., zależy od tego, jaki dochód miał w 2025 r. Piotr Juszczyk pokazuje to na poniższym przykładzie.
Przykład
Emeryt, współwłaściciel domu, w 2025 r. poniósł koszty wymiany okien w wysokości 27 tys. zł – posiada z tego tytułu fakturę na swoje dane. W 2025 r. miał jednak tylko dochody z emerytury -– 23 tys. zł. W 2026 r. jego dochód przekroczy 30 tys. zł ze względu na podjęcie pracy na jedną czwartą etatu.
W takiej sytuacji, podatnik -– emeryt powinien wykazać ulgę w wysokości 27 tys. zł w zeznaniu za 2025 r., chociaż odliczenie to nie będzie dawało korzyści podatkowej. Jego dochód (23 tys. zł) jest bowiem niższy niż kwota wolna od podatku, więc i tak nie zapłaci podatku. Pozwoli to jednak odliczyć część wydatków w kolejnym roku. W takiej sytuacji uznaje się, że kwota pomniejszająca dochód do opodatkowania – z tytułu ulgi termomodernizacyjnej -– została wykorzystana w rozliczeniu za 2025 r. w wysokości 23 tys. zł. Jak wyjaśnia Piotr Juszczyk, w takiej sytuacji pozostanie 4 tys. zł (27 tys. zł wydatek termomodernizacyjny – 23 tys. zł dochód w 2025 r.) do odliczenia w PIT za 2026 r.
Jeżeli przykładowo emeryt będzie miał łączne dochody w wysokości 36 tys. zł (i nie skorzysta z innych ulg), to nie zapłaci PIT od kwoty 34 tys. zł (30 tys. zł to kwota wolna od podatku i 4 tys. zł tp pozostała kwota do odliczenia w związku z ociepleniem domu, która nie została niewykorzystana w 2025 r.).