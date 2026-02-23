Ulga termomodernizacyjna

Przypomnijmy, że z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Każdy podatnik (właściciel lub współwłaściciel) może potrącić wydatki na termomodernizację do 53 tys. zł – muszą one być udokumentowane fakturami od podatnika VAT czynnego, czyli z kwotą VAT. Katalog tych wydatków jest określony w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1128). W związku z tym można odliczyć w rocznym zeznaniu np. koszty wymiany okien, wymiany starego pieca na kocioł przeznaczony do spalania wyłącznie biomasy.

PIT. Moment rozliczenia ulgi

Z pytaniem zgłosił się nasz czytelnik – emeryt, który wraz z żoną oszczędzali kilka lat na wymianę okien w ich domu. Wyjaśnił, że w 2025 r. nie ma wystarczających dochodów z emerytury, aby potrącić ulgę. Są one niższe od kwoty wolnej tj. 30 tys. zł. W 2026 r. podjął jednak pracę i spodziewa się, że będzie miał dochody opodatkowane. Słyszał, że ulgę można rozliczyć przez sześć lat. Spytał, czy koszty w wysokości 27 tys. zł będzie mógł potrącić w kolejnym roku.

Potrącenie kosztów w rocznym PIT

- Nie, bo ustawa nie pozwala odliczyć ulgi w dowolnym momencie w ciągu sześciu lat – mówi główny doradca podatkowy InFakt. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 26h ust. 6 ustawy o PIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (decyduje o tym dzień wystawienia faktury). Dopiero jeżeli nie wystarczy dochodu do odliczenia, ulgę można potrącić w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (art. 26h ust. 7 ustawy).

To, czy czytelnik będzie mógł pomniejszyć swój dochód w rozliczeniu za 2026 r., zależy od tego, jaki dochód miał w 2025 r. Piotr Juszczyk pokazuje to na poniższym przykładzie.