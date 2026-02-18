Ulga termomodernizacyjna

Przypomnijmy, że z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Natomiast warunek ten trzeba spełnić w momencie składania deklaracji podatkowej (a nie ponoszenia wydatku). Odliczeń dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację z wykazaną kwotą odliczenia).

Każdy podatnik (właściciel lub współwłaściciel) może odliczyć wydatki na termomodernizację do 53 tys. zł – muszą one być udokumentowane fakturami.

Katalog tych wydatków został określony w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 273). Wymienione są w nim panele fotowoltaiczne.

Zakończona budowa domu

Aby dokonać odliczeń w PIT, panele fotowoltaiczne nie mogą być zamontowane, gdy budynek jest w trakcie budowy. Z ulgi można skorzystać, jeżeli zostaną zainstalowane wówczas, gdy dom jest nowy, ale budowa się już zakończyła (nawet jeżeli nie ma formalnego odbioru). Potwierdza to interpretacja z 3 lutego 2026 r. sygn. (0114-KDIP3-2.4011.1036.2025.4.AC). Mężczyzna, który o nią wystąpił, tłumaczył, że w 2022 r. została zakończona budowa wolnostojącego domu jednorodzinnego. Od razu został on przeznaczony do użytku mieszkaniowego. Budynek w tym momencie posiadał odbiór przyłącza elektrycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego oraz przewodów kominowych. Została sporządzona też mapa inwentaryzacyjna do odbioru budynku mieszkalnego, potwierdzająca zgodność usytuowania budynku z projektem zagospodarowania działki. Mieszkańcy zostali natomiast zameldowani.

W 2023 r. zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne, chociaż nie było jeszcze formalnego odbioru. Organ potwierdził, że podatnik może odliczyć koszty w tym zakresie w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Panele fotowoltaiczne. Gdzie je umieścić

Można skorzystać z preferencji nawet jeżeli panele fotowoltaiczne nie zostały umieszczone na dachu domu jednorodzinnego, ale np. na dachu garażu lub pomieszczenia gospodarczego. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl), a także w objaśnieniach z 30 czerwca 2025 r. dotyczących ulgi termomodernizacyjnej.

O to pytają też podatnicy, występując do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 17 maja 2023 r. (0112-KDWL.4011.19.2023.1.WS) organ potwierdził, że panele mogą też być zamontowane na gruncie.