Ulga termomodernizacyjna. Jakie kotły odliczyć?

Przypomnijmy, że z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Mogą oni odliczyć wydatki określone w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1128).

Chociaż przez lata rozporządzenie to zawierało szereg różnych urządzeń do ogrzewania, np. kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, to dziś lista tych wydatków jest ograniczona.

Obecnie w katalogu pozostał tylko kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, który

spełnia co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Warunkiem jest, aby eksploatacji takiego kotła nie zakazywała uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r., poz. 647 i 1080).

PIT. Ogrzewacz na pellet

O to spytał współwłaściciel domu jednorodzinnego, który przeprowadził termomodernizację. Zdemontował piec kaflowy opalany węglem i w zamian zamontował ekologiczny i bardziej efektywny ogrzewacz na pellet drzewny. Tłumaczył, że energia z niego jest wykorzystywana do podgrzania wody w centralnej instalacji, która ogrzewa wszystkie pokoje, łazienkę, kuchnię oraz zbiornik na ciepłą wodę użytkową. Wyjaśnił, że spełnia wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Uważał, że można go zakwalifikować jako kocioł do spalania biomasy, do której zaliczany jest pellet.

Jednocześnie w związku z pytaniem organu przyznał, że ogrzewacz nie posiada certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r.

Ulga termomodernizacyjna. Czy można odliczyć koszty ogrzewacza?

Z tego względu dyrektor KIS odmówił podatnikowi prawa do ulgi. Wyjaśnił, że ogrzewacz pomieszczeń na pellet to inne urządzenie niż wymieniony w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. Spełnia bowiem wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 r., a nie w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r.