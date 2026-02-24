Przypomnijmy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT zwolnione z podatku są usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2025 r. poz. 450) zawód medyczny wykonuje osoba:

uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz

legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

W sprawach rozpatrzonych przez gdański sąd chodziło o spółkę, która świadczy usługi trychologiczne, w tym m.in. konsultacje, analizę skóry głowy oraz dobór odpowiednich zabiegów i preparatów pielęgnacyjnych. Usługi te są wykonywane przez trychologa, kosmetologa oraz pielęgniarkę. Spółka nie jest wpisana do rejestru podmiotów leczniczych i nie zatrudnia lekarzy.

Spór o VAT

Spółka uważała, że świadczone przez nią usługi są zwolnione z VAT, bo – jak argumentowała – mają charakter prozdrowotny i profilaktyczny i mieszczą się w pojęciu opieki medycznej. Podkreślała, że o zwolnieniu z VAT powinien decydować przede wszystkim cel i charakter świadczenia, a nie wyłącznie formalny status zawodowy osoby wykonującej usługę. W tym wypadku celem jest poprawa stanu skóry głowy oraz zapobieganie takim problemom jak nadmierne wypadanie włosów – tłumaczyła.

Usługi trychologiczne bez zwolnienia

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że aby usługi medyczne były zwolnione z VAT, muszą być świadczone przez podmiot leczniczy albo osobę wykonującą zawód medyczny w rozumieniu przepisów.

Tymczasem zawód trychologa nie jest przypisany do żadnej grupy zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej – zauważył dyrektor KIS. Dodał, że również standardy kształcenia dla kierunku kosmetologia zostały zderegulowane i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1571 ze zm.) nie określa się standardów kształcenia dla kierunku kosmetologia. W konsekwencji dyrektor KIS stwierdził, że usługi trychologiczne nie są zwolnione z podatku.

Trycholog to nie zawód medyczny

Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Jak uzasadnił sędzia Marek Kraus, przepisy o zwolnieniu z VAT wprost odsyłają do definicji zawodu medycznego zawartej w ustawie o działalności leczniczej. Nie każda usługa w ramach opieki medycznej jest zwolniona z VAT, lecz tylko taka, która jest świadczona przez podmiot wykonujący zawód medyczny. Natomiast zawód trychologa nie jest zawodem medycznym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, podobnie jak zawód kosmetologa.

Sędzia podkreślił, że zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT należy interpretować ściśle, ani zawężająco, ani rozszerzająco. Wykonywana usługa powinna mieścić się w ramach zawodów medycznych.

Odnosząc się do udziału pielęgniarki, sędzia wskazał, że nie wykonuje ona czynności w ramach usług pielęgniarskich, czyli w zakresie wynikającym z jej zawodu. Dlatego również z tego powodu nie można uznać, że spełniony został warunek zwolnienia z VAT. Wyroki są nieprawomocne. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym

orzecznictwo