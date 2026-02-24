Zmiany te zawiera projekt ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który trafi teraz do rozpatrzenia przez Sejm.

Licytacje. Jak jest dziś?

Przypomnijmy, że obecnie informacje o licytacji ruchomości i nieruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym są wywieszane w siedzibie organu egzekucyjnego (urzędu skarbowego) i w urzędzie gminy, a także zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Biorąc pod uwagę, że jest 366 naczelników urzędów skarbowych działających jako administracyjne organy egzekucyjne uprawnione do stosowania egzekucji z ruchomości i nieruchomości, to zainteresowani mają utrudniony dostęp do informacji. Liczba potencjalnych nabywców jest więc ograniczona, a wpływy z licytacji nie zawsze są takie, jakich oczekiwałby fiskus.

Nowy Portal eLicytacje KAS

To ma się zmienić po wdrożeniu Portalu eLicytacje KAS. Informacje o licytacjach będą docierać do większego kręgu potencjalnych nabywców. Naczelnicy 366 urzędów skarbowych będą bowiem za jego pośrednictwem publikować ogłoszenia i obwieszczenia o sprzedaży, a także protokoły opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

Będą też mogli, chociaż nie będzie to obligatoryjne, przeprowadzać sprzedaż za jego pośrednictwem w drodze licytacji publicznej i z wolnej ręki. Nadal dopuszczalne będą dotychczasowe formy sprzedaży egzekucyjnej.

Portal eLicytacje KAS będzie zintegrowany z elektronicznym systemem egzekucji, co usprawni działanie naczelników US.

Udział w licytacjach

Obwieszczenia o licytacjach prowadzonych za pośrednictwem Portalu eLicytacje KAS będą zamieszczane na nim najpóźniej na 7 dni przed terminem licytacji. Tylko w przypadkach określonych w art. 104 par. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (np. przy sprzedaży ruchomości ulegających łatwemu zepsuciu czy inwentarza żywego) — najpóźniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia licytacji.

Kiedy ruszy portal?

Zasadniczo zmiany mają wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. To jednak nie będzie oznaczało, że wówczas ruszy nowy system. Termin jego uruchomienia, a także startu poszczególnych jego funkcjonalności minister finansów i gospodarki ogłosi w obwieszczeniu.