Preferencja w PIT na jedno dziecko

Przypomnijmy, że tylko rodzice więcej niż jednego dziecka mogą skorzystać z preferencji w PIT niezależnie od swoich zarobków.

Ulga na jedno dziecko, co do zasady, przysługuje tym, którzy uzyskują niskie dochody. Aby z niej skorzystać, nie mogą one przekraczać w roku podatkowym (art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT):

- 112000 zł – gdy podatnik pozostaje przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (wtedy dochody małżonków sumuje się) lub jest osobą samotnie wychowującą dziecko,

- 56000 zł – gdy podatnik nie był w trakcie roku w związku małżeńskim albo był w nim tylko przez część roku.

Limity te nie dotyczą rodziców niepełnosprawnego dziecka (art. 27f ust. 2e ustawy o PIT).

Limit dla ulgi. Niezmieniony od lat

Obecne limity dochodów pozostają niezmienne od 2013 r. – zwrócił uwagę RPO w wystąpieniu do Jarosława Szatańskiego, dyrektora departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów. Wyjaśnił, że zostały one wprowadzone, gdy minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 1600 zł, a w 2025 r. było to 4666 zł. Natomiast w 2026 r. jest to 4806 zł.

Ulga w PIT dyskryminuje rodziców jednego dziecka?

Obywatele skarżą się więc, że w związku z tym większość rodziców nie może skorzystać z ulgi na jedno dziecko. Ci, którzy wychowują co najmniej dwoje dzieci, nie mają limitu dochodowego, co stawia rodziców z jednym dzieckiem w nierównym i niekorzystnym położeniu – wskazał RPO w piśmie. Wyjaśnił, że w związku z tym niektórzy uważają, że przepisy dyskryminują podatników ze względu na liczbę dzieci w rodzinie. A to budzi wątpliwości w kontekście konstytucyjnej zasady równego traktowania obywateli. Dlatego obywatele domagają się zmiany obecnych limitów lub ich zniesienia, tak aby ulga podatkowa była dostępna w równym stopniu dla wszystkich rodziców. RPO poprosił więc o ustosunkowanie się resortu do tych postulatów.