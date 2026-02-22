Sprawa dotyczyła spółki, która wybrała opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. Stosuje więc przepisy rozdziału 6b ustawy o CIT. Spółka dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi, więc nabrała wątpliwości, czy jako podmiot rozliczający się na zasadach estońskiego CIT musi stosować przepisy o cenach transferowych (art. 11k–11t oraz art. 11e ustawy o CIT).

Spółka twierdziła, że nie musi, bo – jak argumentowała – przepisy rozdziału 6b ustawy o CIT kompleksowo regulują zasady opodatkowania estońskim CIT i nie ma w nich odesłania do regulacji o cenach transferowych.

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na to, że ustawa o CIT wprost wskazuje, które regulacje nie mają zastosowania do podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek. Wśród nich nie ma przepisów art. 11k–11t ani art. 11e ustawy o CIT. A zatem wybór estońskiego CIT nie wyłącza stosowania przepisów o cenach transferowych – stwierdził.

Zauważył też, że podatnik rozliczający się na zasadach estońskiego CIT musi monitorować transakcje z podmiotami powiązanymi m.in. w kontekście warunków uprawniających do korzystania z tej formy opodatkowania (art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o CIT).

Nie ma wyłączenia dla spółek, które wybrały estoński CIT

Tego samego zdania były sądy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 697/22) zgodził się z fiskusem, że brak wyraźnego odesłania do art. 11k–11t czy art. 11e ustawy o CIT w rozdziale 6b tej ustawy nie oznacza, iż regulacje te przestają obowiązywać. Przepisy o cenach transferowych mają charakter ogólny i znajdują zastosowanie do wszystkich podatników CIT, o ile ustawa wyraźnie ich nie wyłącza – wyjaśnił WSA.

Dokumentacja cen transferowych jest obowiązkowa

Wątpliwości nie miał również sąd kasacyjny. Jak podkreślił sędzia Jerzy Płusa, w transakcjach między podmiotami powiązanymi sama forma opodatkowania tych podmiotów podatkiem dochodowym nie może wyłączać zastosowania przepisów o charakterze ogólnym (art. 11k–11t oraz art. 11e ustawy o CIT), bez wyraźnego zastrzeżenia ustawodawcy.