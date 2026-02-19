Przedsiębiorcy powinni podjąć decyzję do piątku 20 lutego br. Do wyboru mają: skalę podatkową, liniowy 19-proc. PIT i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Każda z tych form opodatkowania ma swoje wady i zalety. Różnice są też w składka zdrowotnej, w tym w sposobie jej obliczania oraz ewentualnego odliczania od dochodu (przychodu).

TABELA 1

Zasady odliczania składek przez przedsiębiorców prowadzących biznes indywidualnie

Forma opodatkowania Składka zdrowotna Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na Fundusz Pracy Składka na Fundusz Solidarnościowy Skala podatkowa PIT Brak odliczenia Koszt uzyskania przychodu lub odliczane od dochodu Koszt uzyskania przychodu Koszt uzyskania przychodu Liniowy PIT Koszt uzyskania przychodu lub odliczane od dochodu, ale nie więcej w 2026 r. niż 14 100 zł ) * Koszt uzyskania przychodu lub odliczane od dochodu Koszt uzyskania przychodu Koszt uzyskania przychodu Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Połowa składek odliczana od przychodu Odliczane od przychodu Brak odliczenia Brak odliczenia Karta podatkowa Pomniejszenie podatku o 19 proc. składek Brak odliczenia Brak odliczenia Brak odliczenia

*) Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów z 12 grudnia 2024 r., M.P. poz. 1274

Wybrać ryczałt ewidencjonowany...

Ta forma opodatkowania może być opłacalna z dwóch zasadniczych powodów: zryczałtowanej składki zdrowotnej oraz możliwości zastosowania do wielu usług stawki 8,5 proc.

Należy jednak pamiętać, że gdy roczne przychody ryczałtowca przekroczą 300 tys. zł, to składka zdrowotna wzrośnie w 2026 r. aż do 1495,04 ​​​​​​zł (patrz: tabela 2). Co prawda jej połowę można odjąć od przychodu, ale faktyczna korzyść z tego odliczenia jest dużo mniejsza (patrz: tabela 3).

Ryczałt traci na atrakcyjności, gdy ryczałtowiec nie ma prawa do 8,5-proc. stawki podatku, lecz musi go płacić w wyższej wysokości, np. 14 proc., 15 proc. czy 17 proc.

Opłacalność ryczałtu może maleć już przy stawce 12 proc., bo tyle samo wynosi obecnie dolna stawka skali podatkowej PIT, a rozliczenie na zasadach ogólnych daje możliwość odejmowania kosztów uzyskania przychodów, co przy ryczałcie jest niemożliwe. Lepiej płacić 12-proc. PIT od dochodów (przychodów pomniejszych o koszty) niż 12-proc. ryczałt od przychodów.

Co innego, gdy dochody przedsiębiorcy przekraczają 120 tys. zł rocznie; wtedy ryczałt zyskuje na atrakcyjności, bo przy skali podatkowej nadwyżka jest opodatkowana według stawki 32 proc. PIT. Do tego trzeba jeszcze doliczyć 9-proc. składkę zdrowotną (liczoną od dochodu), a nie zryczałtowaną (w stałej kwocie) jak u ryczałtowców.

Ryczałt nie daje natomiast prawa do tylu odliczeń, co podatek według skali czy liniowy 19-proc. PIT (patrz: tabela 4). Z ryczałtu może korzystać prawie każdy przedsiębiorca, którego przychody za poprzedni rok nie przekroczyły 2 mln euro. To oznacza, że w 2026 r. ten sposób opodatkowania może wybrać podatnik, który w 2025 r. uzyskał z działalności gospodarczej przychody netto (bez VAT) nieprzekraczające 8 517 200 zł . W spółkach cywilnych i jawnych brana jest pod uwagę suma przychodów wszystkich wspólników.

Nie ma natomiast znaczenia bieżący przychód, zatem przedsiębiorca, który na 2026 r. wybierze ryczałt, będzie go stosował do końca roku, nawet jeżeli w sierpniu tego roku przekroczy limit 2 mln euro przychodów. W takiej sytuacji utraci on prawo do tej formy rozliczeń dopiero w 2027 r.

Ryczałtowcy, którzy wybiorą na 2026 r. tę formę opodatkowania, mogą rozliczać się w tym roku z fiskusem raz na kwartał, jeżeli ich przychody w 2025 r. nie były wyższe niż 851 720 zł (200 tys. euro).

Lista czynności, które wyłączają z ryczałtu, jest ograniczona w zasadzie do czterech rodzajów działalności wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku. Są to:

prowadzenie aptek,

działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych (kantory walut),

handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania prądu z odnawialnych źródeł energii.

TABELA 2

Składka zdrowotna u ryczałtowców w 2026 r.

Roczne przychody ryczałtowca Miesięczna składka zdrowotna nie przekraczają 60 tys. zł 498,35 zł przekraczają 60 tys. zł, ale nie przekraczają 300 tys. zł 830,58 zł przekraczają 300 tys. zł 1495,04 zł

TABELA 3

Korzyści ryczałtowców z odliczania w 2026 r. połowy składki zdrowotnej

Roczne przychody ryczałtowca Połowa miesięcznej składki zdrowotnej Skutek odliczenia od przychodu połowy miesięcznej składki zdrowotnej – w zależności od stawki ryczałtu 8,5 proc. 12 proc. 14 proc. 15 proc. 17 proc. nie przekraczają 60 tys. zł 498,35 zł : 2 = 249,18 zł 21,18 zł 29,90 zł 34,89 zł 37,38 zł 42,36 zł przekraczają 60 tys. zł, ale nie przekraczają 300 tys. zł 830,58 zł : 2 = 415,29 zł 35,30 zł 49,83 zł 58,14 zł 62,30 zł 70,60 zł przekraczają 300 tys. zł 1495,04 zł : 2 = 747,52 zł 63,54 zł 89,70 zł 104,65 zł 112,13 zł 127,08 zł

PIT według skali podatkowej może opłacać się tym, którzy ponoszą wysokie koszty, choćby związane z zakupem towarów lub zatrudnianiem innych osób.

Wadą tej formy rozliczeń jest 9-proc. składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona od dochodu przedsiębiorcy. Na dodatek nie można jej odliczać, nawet w części. W zamian przysługuje kwota dochodu wolna od podatku (30 tys. zł dochodu rocznie) oraz stosunkowo niska dolna stawka PIT (12 proc.). Czy faktycznie rekompensuje to wysoki koszt składki zdrowotnej? To zależy od indywidualnej sytuacji dochodowej przedsiębiorcy.

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, czy przedsiębiorca nie uzyskuje równocześnie innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (np. z pracy, z odrębnych zleceń, z emerytury). Trzeba je będzie bowiem zsumować w zeznaniu rocznym za 2025 r. (składanym w 2026 r.), co może spowodować, że ostatecznie łączny dochód przedsiębiorcy przekroczy 120 tys. zł i nadwyżka będzie opodatkowana według stawki 32 proc. PIT.

Podatek według skali pozwala natomiast korzystać z preferencji niedostępnych przy innych formach opodatkowania, takich jak: wspólne rozliczenie z małżonkiem, preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci, ulga prorodzinna (na dzieci).

Można też korzystać ze specjalnych preferencji dla przedsiębiorców, takich jak np. ulgi: na ekspansję, na prototyp, na robotyzację, sponsoringowa, na innowacyjnych pracowników (patrz tabela 4).

... czy może liniowy PIT?

Zainteresowanie liniowym PIT z roku na rok maleje. Powodów jest kilka. Po pierwsza, bardziej opłaca się wybór skali podatkowej, bo dolna jej stawka wynosi 12 proc., a więc zdecydowanie mniej niż 19 proc. Co prawda składka zdrowotna u liniowców wynosi tylko 4,9 proc. dochodu (a nie 9 proc. jak u przedsiębiorców opodatkowanych według skali), ale nadal po dodaniu jej do podatku (19 proc.) jest to obciążenie dochodu na poziomie 23,9 proc.,

Po drugie, liniowcom nie przysługują:

kwota wolna od podatku (30 tys. zł dochodu rocznie),

wspólne rozliczenie z małżonkiem,

rozliczenie w preferencyjny sposób dla samotnych rodziców i opiekunów prawnym,

niektóre ulgi podatkowe, np. prorodzinna (na dzieci).

Liniowcy mogą natomiast korzystać z takich ulg jak z termomodernizacyjna oraz z preferencji dla przedsiębiorców (patrz tabela 4).

Liniowy PIT zaczyna być opłacalny, gdy roczne dochody przedsiębiorcy istotnie przekroczą 120 tys. zł. Wtedy korzystniej jest płacić 23,9 proc. od dochodu (a na dodatek jeszcze odliczyć część składki zdrowotnej – o czym dalej), niż oddać fiskusowi 32 proc. od nadwyżki ponad 120 tys. zł i nie móc w ogóle odjąć składki na ubezpieczenie zdrowotne (co w sumie da 41 proc. dochodu, czyli 32 proc. PIT i 9-proc. składka zdrowotna).

Zaletą – w porównaniu do skali podatkowej – jest wspomniana już możliwość odliczenia części składki zdrowotnej. Liniowiec ma w tym zakresie do wyboru:

zaliczać ją do kosztów uzyskania przychodów (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o PIT), lub

odliczać ją od dochodu (na podstawie art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT).

W obu przypadkach roczny limit odliczenia jest taki sam – w 2026 r. wynosi on 14100 zł (zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów z 12 grudnia 2024 r., M.P. poz. 1274). Bardziej jednak opłaca się zaliczać składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodu. W 2026 r. korzyść z zaliczenia składki zdrowotnej do podatkowych kosztów wynosi 690,90 zł (14 100 zł x 4,9 proc.).

Jednocześnie przedsiębiorca zaoszczędzi na samym podatku (zaliczce na liniowy PIT), bo wyższe koszty uzyskania przychodu to niższa podstawę opodatkowania. W 2026 r. oszczędność z tego tytułu wyniesie 2679 zł (14 100 zł x 19 proc.). W sumie w 2026 r. przedsiębiorca liniowy zaoszczędzi 3369,90 zł.

Dla kogo PIT zero

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca płaci PIT według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.), czy wybierze liniowy 19-proc. PIT bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ma prawo do ulgi:

dla rodziców mających co najmniej czworo dzieci (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT),

pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT),

osób powracających z zagranicy (art. 21 ust. 1 pkt 12 ustawy o PIT).

Przedsiębiorcy nie korzystają natomiast z ulgi dla młodych do 26. roku życia, bo nie obejmuje ona przychodów z działalności gospodarczej. Nie wyklucza to stosowania jej w odniesieniu do uzyskiwanych równolegle przychodów z innych źródeł (wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT).

TABELA 4

Z jakich preferencji można skorzystać w 2026 r.