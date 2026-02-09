Chodziło o muzeum, które z jednej strony realizuje zadania nieodpłatne (gromadzi i udostępnia zbiory, prowadzi działalność naukową i edukacyjną oraz zapewnia bezpłatny indywidualny wstęp). Z drugiej zaś wykonuje działania o charakterze odpłatnym (sprzedaje bilety grupowe, organizuje odpłatne warsztaty oraz prowadzi działalność wydawniczą, a także sprzedaż pamiątek).

We wniosku o interpretację muzeum przekonywało, że wszystkie jego działania – również te nieodpłatne – są ściśle związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. Darmowy wstęp ma bowiem charakter marketingowy: przyciąga zwiedzających, zwiększa zainteresowanie ofertą i w efekcie przekłada się na wzrost przychodów z odpłatnej działalności. Dlatego muzeum było zdania, że dla celów odliczenia VAT nie musi obliczać prewspółczynnika.